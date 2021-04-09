Экипажу самолёта, выкатившегося за пределы ВПП в петербургском Пулково, медпомощь не потребовалась

«В 21:04 в аэропорту Пулково самолёт ЯК-40 при посадке выкатился за пределы ВПП. Самолёт был без пассажиров. Повреждений воздушного судна нет. Силы и средства аэропорта Пулково мобилизованы и направлены к месту события. Аэропорт Пулково продолжает работу по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, изменений в расписании нет», — сообщила представительница «ВВСС».
О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». По предварительной информации, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа. Технический рейс выполняла компания «Вологодские авиалинии».
Также изначально сообщалось, что самолёт мог получить повреждения стойки шасси. Проверку проводит транспортная прокуратура по СЗФО.