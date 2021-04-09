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Экипажу самолёта, выкатившегося за пределы ВПП в петербургском Пулково, медпомощь не потребовалась

При ЧП с самолетом в Пулково никто не пострадал

В результате выезда самолёта ЯК-40 с бортовым номером RA-87966 за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково пострадавших нет. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе оператора городской авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 21:04 в аэропорту Пулково самолёт ЯК-40 при посадке выкатился за пределы ВПП. Самолёт был без пассажиров. Повреждений воздушного судна нет. Силы и средства аэропорта Пулково мобилизованы и направлены к месту события. Аэропорт Пулково продолжает работу по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, изменений в расписании нет», — сообщила представительница «ВВСС».

О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». По предварительной информации, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа. Технический рейс выполняла компания «Вологодские авиалинии».

Также изначально сообщалось, что самолёт мог получить повреждения стойки шасси. Проверку проводит транспортная прокуратура по СЗФО.

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