Экипажу самолёта, выкатившегося за пределы ВПП в петербургском Пулково, медпомощь не потребовалась

«В 21:04 в аэропорту Пулково самолёт ЯК-40 при посадке выкатился за пределы ВПП. Самолёт был без пассажиров. Повреждений воздушного судна нет. Силы и средства аэропорта Пулково мобилизованы и направлены к месту события. Аэропорт Пулково продолжает работу по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, изменений в расписании нет», — сообщила представительница «ВВСС».



О случившемся ранее сообщил источник «Фонтанки». По предварительной информации, на борту воздушного судна находились шесть членов экипажа. Технический рейс выполняла компания «Вологодские авиалинии».