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Таксиста в Москве подозревают в изнасиловании уснувшей в машине пассажирки

Москвичка заявила, что ее в машине изнасиловал таксист

Жительница Москвы заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны таксиста. Это якобы произошло, когда она возвращалась с корпоратива и уснула в машине. О происшествии со ссылкой на источник в правоохранительных органах 9 апреля сообщает РИА Новости.

«В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По её словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро «Белорусская» и вызвала через приложение «Яндекс.Такси» автомобиль», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, женщина заказала такси до дома на Ленинском проспекте и во время поездки заснула. А проснулась от того, что таксист осуществлял с ней половой акт. При этом уточняется, что женщина в описываемый момент была пьяна.

В середине того же дня подозреваемый был задержан, им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Ранее «Фонтанка» писала о похожем случае в Петербурге. Правда, жительнице Северной столицы повезло больше, чем москвичке — совершить в отношении неё противоправные действия похотливый таксист не успел.

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Комментарии (14)

killbeachtrash
Теперь точно по ускоренной гражданство России получит - когда выйдет. В контакт с новой Родиной уже вошел.
260635291
Она точно сказала НЕТ перед этим?
Laska77
скинулись бы аулом и купили бы себе бабу резиновую, им все равно кого и что, лишь бы куда засунуть свой грязный свисток. Что за удовольствие ...ть "безжизненное" тело?! Помимо ковида букетом "заразы" наградил. Тьфу аж чуть не стошнило. Бедная пьяная женщина, утром помимо больной головы еще и мразотные воспоминания.
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