Таксиста в Москве подозревают в изнасиловании уснувшей в машине пассажирки

«В полицию ночью четверга обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По её словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро «Белорусская» и вызвала через приложение «Яндекс.Такси» автомобиль», — рассказал собеседник агентства.

Жительница Москвы заявила, что стала жертвой изнасилования со стороны таксиста. Это якобы произошло, когда она возвращалась с корпоратива и уснула в машине. О происшествии со ссылкой на источник в правоохранительных органах 9 апреля сообщает РИА Новости.

По словам источника, женщина заказала такси до дома на Ленинском проспекте и во время поездки заснула. А проснулась от того, что таксист осуществлял с ней половой акт. При этом уточняется, что женщина в описываемый момент была пьяна.



В середине того же дня подозреваемый был задержан, им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование).



Ранее «Фонтанка» писала о похожем случае в Петербурге. Правда, жительнице Северной столицы повезло больше, чем москвичке — совершить в отношении неё противоправные действия похотливый таксист не успел.

