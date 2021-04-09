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Суд арестовал «банкира», после звонка которого петербургский гендиректор отдал мошенникам миллионы

В Петербурге взяли под стражу ещё одного «гипнотизёра» нефтяника-миллионера

В Петербурге арестовали Владимира Шепелева, после звонка которого, как полагает следствие, генеральный директор нефтяной компании отправился снимать все средства с банковских счетов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Шепелева взяли под стражу до 5 июня. Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд.

По версии следствия, именно этот человек позвонил нефтянику, представился уполномоченным представителем Центробанка РФ и убедил его снять свои миллионы, которые затем забрал в автомобиле Mercedes-Benz. Полученные деньги он и его предполагаемые подельники поделили между собой.

По данным «Фонтанки», оперативники ФСБ задержали Шепелева во Владимире. Это произошло уже тогда, когда их петербургские коллеги отыскали его возможных сообщников — Максима Ковалёва и Тихона Колесникова. Последнего накануне также взяли под стражу.

Пожилой гендиректор нефтяной компании носил свои миллионы аферистам и до последнего был уверен, что ведёт дела с кремлёвской казной. Колесникова и Ковалёва задержали в начале этой недели при передаче очередного транша в 700 тысяч долларов. Опомнившись, бизнесмен заявил, что его не иначе как загипнотизировали. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

vic_5e4cd1938d1a8
" ... забрал в автомобиле Mercedes-Benz."

Раз уж указаны такие важные подробности с маркой авто, не просто Мерседес, а Benz, то надо бы указать и модель и год выпуска с vin-номером и много ещё чего ...
258765531
Он хотел передать все денежные средства в кремлевскую казну? похвально :)
AVasil
В моем понимании нефтяник — это тот, кто собирает буровую колонну или стоит у вибросита. Тот, кого упомянули в статье — просто шакал от отрасли. Извините.
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