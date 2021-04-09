Суд арестовал «банкира», после звонка которого петербургский гендиректор отдал мошенникам миллионы

Шепелева взяли под стражу до 5 июня. Меру пресечения избрал Дзержинский районный суд.
По версии следствия, именно этот человек позвонил нефтянику, представился уполномоченным представителем Центробанка РФ и убедил его снять свои миллионы, которые затем забрал в автомобиле Mercedes-Benz. Полученные деньги он и его предполагаемые подельники поделили между собой.
По данным «Фонтанки», оперативники ФСБ задержали Шепелева во Владимире. Это произошло уже тогда, когда их петербургские коллеги отыскали его возможных сообщников — Максима Ковалёва и Тихона Колесникова. Последнего накануне также взяли под стражу.
Пожилой гендиректор нефтяной компании носил свои миллионы аферистам и до последнего был уверен, что ведёт дела с кремлёвской казной. Колесникова и Ковалёва задержали в начале этой недели при передаче очередного транша в 700 тысяч долларов. Опомнившись, бизнесмен заявил, что его не иначе как загипнотизировали. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».