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Покушение на 96 миллионов петербургского гендиректора закончилось арестом «гипнотизёра»

Дзержинский районный суд изолировал от общества Тихона Колесникова, который, по версии следствия, опустошал счёта петербургского миллионера. Оттачивать навыки убеждения ближайшие два месяца ему предстоит в изоляторе.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 8 апреля Колесникова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Он, судя по фотографии, постарался сохранить некую анонимность и вместе с адвокатом просил менее строгую меру пресечения.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram
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Судья определил Колесникова под арест до 5 июня. Обвинение в покушении на особо крупное мошенничество ему пока не предъявлено.

«Фонтанка» рассказывала, как пожилой гендиректор носил свои миллионы аферистам и до последнего был уверен, что ведёт дела с кремлёвской казной. Тихона Колесникова и Максима Ковалёва задержали 6 апреля при передаче транша в 700 тысяч долларов. Опомнившись, гендиректор заявил, что его не иначе загипнотизировали. Ковалёва за предполагаемым подельником пока не отправили — к вечеру 8 апреля истёк срок его задержания.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга / telegram

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Комментарии (1)

Ark7
"к вечеру 8 апреля истёк срок его задержания". Т.е. подельника под подписку выпускают?
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