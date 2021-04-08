Дзержинский районный суд изолировал от общества Тихона Колесникова, который, по версии следствия, опустошал счёта петербургского миллионера. Оттачивать навыки убеждения ближайшие два месяца ему предстоит в изоляторе.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 8 апреля Колесникова доставили в суд с ходатайством следствия о заключении под стражу. Он, судя по фотографии, постарался сохранить некую анонимность и вместе с адвокатом просил менее строгую меру пресечения.
Судья определил Колесникова под арест до 5 июня. Обвинение в покушении на особо крупное мошенничество ему пока не предъявлено.
«Фонтанка» рассказывала, как пожилой гендиректор носил свои миллионы аферистам и до последнего был уверен, что ведёт дела с кремлёвской казной. Тихона Колесникова и Максима Ковалёва задержали 6 апреля при передаче транша в 700 тысяч долларов. Опомнившись, гендиректор заявил, что его не иначе загипнотизировали. Ковалёва за предполагаемым подельником пока не отправили — к вечеру 8 апреля истёк срок его задержания.