«Навигатор-СБС» семьи Виролайнен выиграл конкурс на подготовку территории под Витебскую развязку. Но последнее слово — за ФАС

Напомним, «Фонтанка» сообщала, что заказчик принял именно заявку предприятия, учредителями которого являются бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен и его сын. При этом на условия конкурса пожаловались две компании: статусная турецкая «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», которая уже отозвала свое обращение, и малоизвестное ООО «АДС». Итоги рассмотрения обращения ФАС огласит на следующей неделе.

Протокол опубликован 9 апреля. Заявка победителя оказалась единственной и была признана соответствующей требованиям. Конкурс признается несостоявшимся, а контракт предписано заключить с ООО «Навигатор-СБС».

Сам конкурс был объявлен в середине марта, заявки закончили принимать 7 апреля. До ноября 2023 года подрядчику надо будет исполнить работ на 6,5 млрд рублей.



Напомним, что строительство Витебской развязки ЗСД (которая одновременно является первым этапом ШМСД) оценивается в 27 млрд рублей. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, МСС дает 10,3 млрд, остальное — город. Однако помимо этого Смольный берет на себя также расходы по подготовке территории и выкупу участков, всего порядка 12 млрд рублей.

