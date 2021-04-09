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«Навигатор-СБС» семьи Виролайнен выиграл конкурс на подготовку территории под Витебскую развязку. Но последнее слово — за ФАС

Смольный назвал победителя конкурса на 6,5 млрд рублей на подготовку территории под Витебскую развязку ЗСД

Заказчик подвел итоги конкурса по подготовке территории под строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Победителем признана компания «Навигатор-СБС».

Протокол опубликован 9 апреля. Заявка победителя оказалась единственной и была признана соответствующей требованиям. Конкурс признается несостоявшимся, а контракт предписано заключить с ООО «Навигатор-СБС».

Напомним, «Фонтанка» сообщала, что заказчик принял именно заявку предприятия, учредителями которого являются бывший вице-губернатор Петербурга Олег Виролайнен и его сын. При этом на условия конкурса пожаловались две компании: статусная турецкая «Идж Ичташ Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ши», которая уже отозвала свое обращение, и малоизвестное ООО «АДС». Итоги рассмотрения обращения ФАС огласит на следующей неделе.

Сам конкурс был объявлен в середине марта, заявки закончили принимать 7 апреля. До ноября 2023 года подрядчику надо будет исполнить работ на 6,5 млрд рублей.

Напомним, что строительство Витебской развязки ЗСД (которая одновременно является первым этапом ШМСД) оценивается в 27 млрд рублей. Из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей, МСС дает 10,3 млрд, остальное — город. Однако помимо этого Смольный берет на себя также расходы по подготовке территории и выкупу участков, всего порядка 12 млрд рублей.

По договору генподряда с «Магистралью Северной столицы» строительством развязки займется ООО «ПУСК-ЛИМАК-Север»: совместное предприятие ООО «ПУСК» (100-процентная «дочка» «ВТБ Инфраструктурный холдинг»), еще одной турецкой строительной компании ООО «ЛИМАК КОНСТРАКШН», которая входит в группу компаний LIMAK, а также ООО «Актив», которое принадлежит собственникам АО «Институт Стройпроект». Сейчас компания ищет субподрядчиков. Развязка должна появиться через 4 года.

Первый этап Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от подключения к ЗСД до Витебского проспекта оформлен как развязка Западного скоростного диаметра, соответствующее допсоглашение город и «Магистраль Северной столицы» подписали в конце 2020 года. Протяженность развязки составит около 2,6 км, пропускная способность — до 70 000 автомобилей в сутки, движение предусмотрено по 6 полосам со скоростью до 110 км/час. По большей части из-за большого количества инженерных сетей идти придется эстакадой.

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