Петербуржцу, пострадавшему при обрушении штукатурки на Невском, компенсируют затраты на лечение

Пострадавшему при обрушении штукатурки с дома Шлякова на Невском проспекте в Петербурге компенсируют затраты на лечение. Об этом «Фонтанке» сообщил генеральный директор ЖКС № 1 Центрального района Артём Полищук.
«Наши специалисты узнали его контакты. Дальше компенсируем какие-то затраты на лечение, индивидуально определимся», — заявил он корреспонденту «Фонтанки».
Полищук также сообщил, что на месте происшествия продолжают работать специалисты ЖКС № 1 Центрального района. Предварительно установлено, что видимых трещин, которые могли привести к обрушению штукатурки, не выявлено.
«Карниз простукивался. Никаких ремонтных работ не проводилось. Видимо, после зимы он напитался влаги, и, возможно, прочность связующего вещества уменьшилась», — предположил гендиректор жилкомсервиса.
По его словам, в последний раз фасад здания обследовали в рамках зимне-весеннего осмотра, а карниз простукивали три недели назад с помощью альпиниста. Тогда ничего не нашли. В случае, если по итогам сегодняшней проверки всё-таки будут установлены потенциально опасные элементы, их законсервируют и обезопасят сеткой. Капитальный ремонт дома Шлякова проводился в 2005 году.
Штукатурка обрушилась из-под карниза здания на Невском проспекте, 106 днём 9 апреля. Она упала на голову случайному пешеходу, его госпитализировали в Мариинскую больницу Петербурга. Проверку проводит прокуратура.