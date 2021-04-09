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Петербуржцу, пострадавшему при обрушении штукатурки на Невском, компенсируют затраты на лечение

Петербургские коммунальщики прокомментировали обрушение штукатурки в центре города

Пострадавшему при обрушении штукатурки с дома Шлякова на Невском проспекте в Петербурге компенсируют затраты на лечение. Об этом «Фонтанке» сообщил генеральный директор ЖКС № 1 Центрального района Артём Полищук.

«Наши специалисты узнали его контакты. Дальше компенсируем какие-то затраты на лечение, индивидуально определимся», — заявил он корреспонденту «Фонтанки».

Полищук также сообщил, что на месте происшествия продолжают работать специалисты ЖКС № 1 Центрального района. Предварительно установлено, что видимых трещин, которые могли привести к обрушению штукатурки, не выявлено.

«Карниз простукивался. Никаких ремонтных работ не проводилось. Видимо, после зимы он напитался влаги, и, возможно, прочность связующего вещества уменьшилась», — предположил гендиректор жилкомсервиса.

По его словам, в последний раз фасад здания обследовали в рамках зимне-весеннего осмотра, а карниз простукивали три недели назад с помощью альпиниста. Тогда ничего не нашли. В случае, если по итогам сегодняшней проверки всё-таки будут установлены потенциально опасные элементы, их законсервируют и обезопасят сеткой. Капитальный ремонт дома Шлякова проводился в 2005 году.

Штукатурка обрушилась из-под карниза здания на Невском проспекте, 106 днём 9 апреля. Она упала на голову случайному пешеходу, его госпитализировали в Мариинскую больницу Петербурга. Проверку проводит прокуратура.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Bush_5e4d81f0638c5
Прикольный заголовок, учитывая, что медицина бесплатная.
Василий Марущак
Освободят от уплаты взносов в фонд капремонта сроком на 2 месяца?
simak
А потерянный доход в связи с травмой они не хотят оплатить? Можно подумать это рядовая ситуация: штукатурка упавшая на голову на улице. Решается выдачей пятидесяти рублей на аспирин..
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