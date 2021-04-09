Петербуржцу, пострадавшему при обрушении штукатурки на Невском, компенсируют затраты на лечение

Пострадавшему при обрушении штукатурки с дома Шлякова на Невском проспекте в Петербурге компенсируют затраты на лечение. Об этом «Фонтанке» сообщил генеральный директор ЖКС № 1 Центрального района Артём Полищук.



«Наши специалисты узнали его контакты. Дальше компенсируем какие-то затраты на лечение, индивидуально определимся», — заявил он корреспонденту «Фонтанки».

Полищук также сообщил, что на месте происшествия продолжают работать специалисты ЖКС № 1 Центрального района. Предварительно установлено, что видимых трещин, которые могли привести к обрушению штукатурки, не выявлено.