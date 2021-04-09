Пешехода, на голову которого в центре Петербурга упала штукатурка, увезли в больницу

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района, пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Предварительно, у него небольшое сотрясение.



Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ЖКС № 1, в ведении которого находится здание, известное как дом Шлякова. Штукатурку с пешеходной части Невского уже убрали. Сейчас специалисты проверяют фасад здания. Предварительно, дальнейшей угрозы обрушения нет.



По данным «Фонтанки», прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения и травмирования пешехода.

