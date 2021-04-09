FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Пешехода, на голову которого в центре Петербурга упала штукатурка, увезли в больницу

У молодого человека, пострадавшего при падения штукатурки на Невском, диагностировали травму головы

Скорая после осмотра 26-летнего мужчины, который оказался у дома 106 по Невскому проспекту, решила увезти его в ближайшую больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации Центрального района, пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу. Предварительно, у него небольшое сотрясение.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и ЖКС № 1, в ведении которого находится здание, известное как дом Шлякова. Штукатурку с пешеходной части Невского уже убрали. Сейчас специалисты проверяют фасад здания. Предварительно, дальнейшей угрозы обрушения нет.

По данным «Фонтанки», прокуратура Петербурга начала проверку по факту обрушения и травмирования пешехода.

Обрушение части фасада из-под карниза пятого этажа произошло около 15:30. На пешеходную часть упало 3 погонных метра штукатурки. Пострадал пешеход. Обрушение попало на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265040381
Давно пора снести все эти недоразумения в полном составе трех районов и застроить человейниками с БЦ и ТК.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний