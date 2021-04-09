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Камера показала, как с дома на Невский полетела штукатурка. Без пострадавших не обошлось

Штукатурка упала на прохожего на Невском проспекте в Петербурге

Помощь медиков понадобилась мужчине, который оказался в центре Петербурга в пятницу, 9 апреля. На него обрушилась часть фасада.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, на Невском проспекте с дома 106 в пятницу днём упали три погонных метра штукатурки. На месте скорая помощь — медики осматривают пострадавшего.

«Фонтанка.ру»

Случившееся зафиксировала камера наблюдения. На кадрах видно, как несколько кусков падают на оживлённую улицу. Под «обстрел» попала компания, которая стояла у арки. Пострадавшему, по предварительной информации, около 20–25 лет.

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Пятиэтажное здание на Невском проспекте, 106, построено в 1837 году. Дом обслуживает ЖКС-1 Центрального района. Предварительно, гранит упал из-под карниза последнего этажа.

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Комментарии (4)

Djnyana
СНиПы-хрипы..
265848928
Это часть фасада или горшок? Не понятно
mavar
Был бы в шапке - было бы легче.
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