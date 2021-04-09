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ИТМО опросит петербуржцев о том, чего им не хватает для комфорта

Центр когнитивных разработок и ИТМО спрашивают у петербуржцев, чего им не хватает для комфортной жизни

Национальный центр когнитивных разработок и Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО запустил опрос среди петербуржцев на тему того, насколько они удовлетворены условиями жизни в городе. Хотят узнать, где и кому не хватает парков и кафе.

Как сообщили «Фонтанке» в институте, участники исследования смогут рассказать, какой инфраструктуры им не хватает для комфортной жизни, и оценить качество услуг в самых посещаемых ими местах: аптеках, магазинах, кафе, спортзалах, парках. На основе их ответов по каждому типу мест будут составлены карты и рейтинги удовлетворённости.

Гипотезы, которые хотят проверить исследователи, заложены в цифровой платформе умного города Национального центра когнитивных разработок.

Университет ИТМО продолжит опрос до 20 апреля, пройти его можно по этой ссылке.

Ранее «Фонтанка» писала о том, какие планы по благоустройству содержатся в адресной программе Смольного на 2021 год.

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