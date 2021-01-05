Комитет по благоустройству обещает обустроить в 2021 году 12 общественных пространств. У василеостровцев до конца года появятся сразу 2 ухоженных сквера. Во-первых, преобразится Новосмоленская набережная — на территории площадью 4,32 га отремонтируют дорожки; установят урны, современные скамейки и 4 большие качели с подсветкой; вдоль откосов высадят кустарники, восстановят утраченные деревья и вытоптанные газоны; на двух берегах реки появятся ступенчатые террасы с деревянными сиденьями.



Проект благоустройства Новосмоленской набережной Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре



Во-вторых, на углу дома № 8 на Новосмоленской набережной и дома № 23 на улице Кораблестроителей в рамках проекта «Твой бюджет» разобьют сквер «Осенний марафон» с цветочными клумбами, деревьями, променадом, скамейками и тематическим памятником.



Фото: Сквер «Осенний марафон» Фото: Сквер «Осенний марафон» Фото: Сквер «Осенний марафон»



Хотя еще в середине 2020 года комитет по благоустройству планировал в 2021-м бросить силы и на другие скверы Василеостровского района, по факту в выигрыше оказался Красногвардейский. Там будут работать сразу на четырех объектах: откроется обновленный Заневский парк с космической тематикой — со спортивной и детской площадками, сценой, качелями, кинетической скульптурой и цветником. Кроме того, запланирован второй этап благоустройства «Сада возможностей» в Бестужевском саду с зоной для реабилитации маломобильных групп населения, а также работы на набережной реки Охты, на которой тоже создают «безбарьерную среду». У 27-го дома на Заневском проспекте, возле Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, хотят разместить инклюзивные площадки: поля для мини-гольфа, игры в футбол, баскетбол, тренажеры.

В Выборгском районе продолжится благоустройство Суздальских озер. На Среднем, например, хотят поставить площадку для детей и игры в волейбол, раздевалки, видовое пространство и зону катания на ватрушках, концепция для Нижнего пока разрабатывается.



Среднее Суздальское озеро

В Металлострое в 2021-м запланированы работы в парке «Зима-Лето» — там собираются обустроить площадку для занятий скейтбордом, прогулочные зоны и сцены для выступлений.



Фото: Парк «Зима-Лето» Фото: Парк «Зима-Лето» Фото: Парк «Зима-Лето» Фото: Парк «Зима-Лето» Фото: Парк «Зима-Лето» Фото: Парк «Зима-Лето»

В Красносельском районе стартует первый этап работ на Каменном берегу — территории вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова и Маршала Захарова, а также береговой линии Невской губы. Там появится видовая многоуровневая площадка, холмистая гряда, игровое пространство, зона для воркаута и морской променад.

Территории вдоль Балтийского бульвара в границах улиц Маршала Казакова и Маршала Захарова, а также береговой линии Невской губы Фото: Комфортный Красносельский

В Московском районе займутся площадью перед Российской национальной библиотекой — в ноябре администрация района проводила опрос среди жителей. В Пушкинском районе восстановят зеленые насаждения в саду на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. В Шушарах благоустроят территории в сквере Николая Ивасюка — возле фонтана, который недавно запустили после трехлетнего ремонта.

Дороги

В этом году должна, наконец, подойти к финалу эпопея с идеей разгрузить проспект Ленина в Красном Селе с помощью строительства его обхода. Работы начали в 2015 году, открытие было намечено на 2019-й, но исполнение по объекту отстало от сроков из-за нерешенных имущественных вопросов по земельным участкам. Выделенное на прошлый год финансирование почти в 3 раза уменьшила борьба с коронавирусом. В 2021-м работы на участке от проспекта Ленина до Кингисеппского шоссе все же обещают закончить. Предусмотрены четыре искусственных сооружения: путепровод на пр. Ленина, путепровод на ул. Свободы и два путепровода в составе развязки с Кингисеппским шоссе.



«Фонтанка» подробно рассказывала и о долгострое на Лиговском путепроводе — подрядчик, ЗАО «Пилон», столкнулся с трудным финансовым положением и ушел в банкротство. Но в начале 2020-го готовый только на 8% объект отошел компании «Орион плюс» — реконструкция Лиговского путепровода, судя по адресно-инвестиционной программе, тоже может завершиться до конца года.

В программе строительства транспортной инфраструктуры также четвертая очередь продолжения Софийской улицы до Московского шоссе и промышленной зоны «Металлострой» — речь идет о возведении участка Софийской улицы от пересечения с Колпинским шоссе до Заводского проспекта в Колпино. Планируется закрыть вопрос новой Среднерогатской улицы от Дунайского проспекта до южного полукольца Октябрьской железной дороги и продолжения Варшавской улицы от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской. В этом году обещают сдать и участок Южной магистрали в Пушкинском районе от Волхонского шоссе до Соколиной улицы и Сарицкой улицы от Соколиной улицы до Петербургского шоссе.



Здания

В сфере социальной инфраструктуры у Смольного на этот год большие планы по завершению долгостроев. Чего стоит одна только детская поликлиника на улице Восстановления, которую вместе с таким же многострадальным домом культуры подарили Красному Селу в 2014-м на 300-летие. Предусмотрены средства и на завершение работ во взрослой поликлинике этого района — «Фонтанка» рассказывала, как в 2019 году рабочие устраивали забастовку, чтобы добиться от фирмы-подрядчика денег за выполненную работу. Еще Красносельскому району дадут подстанцию скорой медицинской помощи на 2-м участке Ленинского проспекта среди новостроек, два детских сада на улице Добровольцев на 220 и 140 мест.

В АИП оптимистично значится, что в 2021 году завершится строительство детского туберкулезного санатория на 300 мест в Ушково. Его история тянется с 2013 года — сначала подряд ушел ГК «Единые решения», принадлежащей брату возглавлявшего на тот момент комитет по строительству Андрея Артеева, потом фирма обанкротилась. О том, что стало с этой фамильной империей, — читайте в материале «Фонтанки». С новым подрядчиком, ООО «РАФФ», Смольный тоже расторг контракт. Теперь к 2021 году санаторий за 1,9 млрд рублей должна все-таки закончить компания «Монолитстрой».



У больницы Марии Магдалины новый корпус появится до конца года. В пятиэтажном здании с цоколем на 160 коек должны разместиться 5 отделений — нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии и приемное. Идея строительства тоже давняя и реализоваться не могла долго — в том числе из-за проблем с выбором места. Корпус поначалу хотели размещать на намыве Васильевского острова из-за того, что здание не укладывалось в параметры застройки и грозило испортить «небесную линию». Теперь же под него выбрали участок на 2-й линии, рядом с основным зданием.

До конца года в Приморском районе должны закончить стройку дома для очередников и расселенцев на Нижнекаменской улице — «Фонтанка» рассказывала, что город в этом году приобрел как никогда мало квартир у застройщиков. В доме между Глухарской, Плесецкой улицами и проспектом Авиаконструкторов будет 265 квартир и 12 918 кв. м жилой площади. Там же, в Каменке, появятся две школы на 550 мест.

Елизавета Ивантей,

«Фонтанка.ру»

