FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
77.10р91.62р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

В России не зафиксировали смертей после вакцинации от коронавируса

Росздравнадзор: В РФ не было ни одного случая смерти после российских вакцин от COVID-19

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения огласила промежуточные результаты мониторинга последствий вакцинации от коронавируса.

«С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса», — цитирует 9 апреля заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой РИА Новости.

По ее словам, ведомство осуществляет «постоянный мониторинг» безопасности препаратов от COVID-19. Она отметила, что в федеральном регистре вакцинированных собраны сведения о прошедших вакцинацию россиянах. Сейчас более 1,5 миллиона человек ведут онлайн-дневники наблюдения после прививки.

В феврале СМИ сообщили, что житель Карелии умер после укола «Спутником V». В региональном минздраве заверили, что смерть наступила от пневмонии и «не связана с вакцинацией».

В Петербурге почти 300 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

olla
не скрепно как-то написано.. Надо писать так : все уколотые спутником будут жить вечно!
Cashmare
не зафиксировано = не стали фиксировать, да?
Annonym
Ну ясен пень , так же как и Не зафиксировали Почти полную Атрофию двигательных Функций срочника Кирилла из Смоленской Области как раз после Вакцинаций Спутником 5 ....
Эх куда страна катится , прям обидно что я вижу худшие примеры Пропаганды которая Должна была Умереть вместе с СССР .
Но как пелось
"это говно не тонет еще и Воняет" ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний