В России не зафиксировали смертей после вакцинации от коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения огласила промежуточные результаты мониторинга последствий вакцинации от коронавируса.

«С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса», — цитирует 9 апреля заявление главы Росздравнадзора Аллы Самойловой РИА Новости.

По ее словам, ведомство осуществляет «постоянный мониторинг» безопасности препаратов от COVID-19. Она отметила, что в федеральном регистре вакцинированных собраны сведения о прошедших вакцинацию россиянах. Сейчас более 1,5 миллиона человек ведут онлайн-дневники наблюдения после прививки.