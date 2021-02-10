Житель Карелии умер после укола «Спутником V». В Минздраве призвали не искать причину в прививке

Машинист электровоза сделал прививку от коронавируса и вскоре ушёл из жизни.
«Житель города Кеми (Карелия) умер на пятые сутки после прививки от коронавируса», — сообщает 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.
В ведомстве уточнили, что смерть машиниста электровоза наступила от пневмонии и «не связана с вакцинацией». Сама по себе вакцина не может вызвать заболевание, а иммунитет не развивается мгновенно. «Был факт переохлаждения после прививки», — сообщили в министерстве.
По факту гибели мужчины сейчас проводят вирусологические исследования.
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Разработчик препарата заявил о полной вакцинации 1,7 млн россиян.