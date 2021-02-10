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Житель Карелии умер после укола «Спутником V». В Минздраве призвали не искать причину в прививке

Машинист электровоза сделал прививку от коронавируса и вскоре ушёл из жизни.

«Житель города Кеми (Карелия) умер на пятые сутки после прививки от коронавируса», — сообщает 10 февраля «Интерфакс» со ссылкой на региональный Минздрав.

В ведомстве уточнили, что смерть машиниста электровоза наступила от пневмонии и «не связана с вакцинацией». Сама по себе вакцина не может вызвать заболевание, а иммунитет не развивается мгновенно. «Был факт переохлаждения после прививки», — сообщили в министерстве.

По факту гибели мужчины сейчас проводят вирусологические исследования.

11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в Центре имени Гамалеи. Разработчик препарата заявил о полной вакцинации 1,7 млн россиян.

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Комментарии (7)

260642921
А разве при симптомах пневмонии можно вакцинироваться? Что-то не договаривают чиновники от медицины.
OldObyvatel
Холодной водки, наверное, выпил после вакцинации.
Zdobsi
Предупреждают при прививке-не переохлаждайтесь. Поберегитесь. За 5 дней нельзя заболеть и умереть. До этого ещё что то было... Да и с анафилактический шоком тоже попадал человек. Но он знал что аллергия у него и не принял заранее антигистамины. Все это не шутки. Ну а так у спутника меньше побочкм значительно чем у пфайзера. Ну и плюс у нас только это есть в России.
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