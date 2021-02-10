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Разработчик «Спутника V» заявил о полной вакцинации 1,7 млн россиян. В открытой статистике в десять раз меньше

Первый компонент отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» получили уже 2,2 млн россиян, оба — более 1,7 млн, заявил разработчик препарата, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в Московской городской думе.

«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра 70 % иммунной прослойки», — цитирует 10 февраля Логунова «Интерфакс-АВН». По пессимистическому сценарию, добавил он, основную часть вакцинации завершат до начала осени.

В то же время открытая статистика, которую собирают на основе публикаций СМИ и оперштабов на gogov.ru, говорит о том, что первую прививку получили 1,8 млн человек, а вторую — всего 172 тысячи человек. В 10 раз меньше, чем в заявлении Логунова.

Больше всего прививок сделано в Москве и Московской области — более 543 тысяч. В Петербурге вакцинированы 117 500 человек. Из которых второй дозой привиты лишь 24 300. По проценту привитых от общего числа населения лидируют Сахалинская область — 3,61 %, Москва — 3,16 %, Чукотский АО — 3,15 %. Петербург лишь на десятом месте с 2,18 %.

Как посчитали авторы открытой статистики, в среднем в день в России делают по 102 190 прививок первой и второй дозой. При сохранении этого темпа общее число прививок, равное половине населения России, будет достигнуто через 698 дней. То есть почти через два года.

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Комментарии (1)

мухомор
Мы бегаем по миру со своей вакциной предлагая всем, а в это время по количеству вакцинированных идём во втором десятке.
В США в день прививают столько же сколько мы за весь период вакцинации. Но давайте ещё Чили или Парагваю отгрузим пару миллионов доз.
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