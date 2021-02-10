Разработчик «Спутника V» заявил о полной вакцинации 1,7 млн россиян. В открытой статистике в десять раз меньше

«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра 70 % иммунной прослойки», — цитирует 10 февраля Логунова «Интерфакс-АВН». По пессимистическому сценарию, добавил он, основную часть вакцинации завершат до начала осени.

Первый компонент отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» получили уже 2,2 млн россиян, оба — более 1,7 млн, заявил разработчик препарата, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в Московской городской думе.

В то же время открытая статистика, которую собирают на основе публикаций СМИ и оперштабов на gogov.ru, говорит о том, что первую прививку получили 1,8 млн человек, а вторую — всего 172 тысячи человек. В 10 раз меньше, чем в заявлении Логунова.



Больше всего прививок сделано в Москве и Московской области — более 543 тысяч. В Петербурге вакцинированы 117 500 человек. Из которых второй дозой привиты лишь 24 300 . По проценту привитых от общего числа населения лидируют Сахалинская область — 3,61 %, Москва — 3,16 % , Чукотский АО — 3,15 % . Петербург лишь на десятом месте с 2,18 % .

