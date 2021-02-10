Разработчик «Спутника V» заявил о полной вакцинации 1,7 млн россиян. В открытой статистике в десять раз меньше

Первый компонент отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» получили уже 2,2 млн россиян, оба — более 1,7 млн, заявил разработчик препарата, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в Московской городской думе.
«По оптимистичному сценарию, до середины лета может быть проведена основная часть вакцинации населения, таким образом, что будет достигнута цифра
В то же время открытая статистика, которую собирают на основе публикаций СМИ и оперштабов на gogov.ru, говорит о том, что первую прививку получили 1,8 млн человек, а вторую — всего 172 тысячи человек. В 10 раз меньше, чем в заявлении Логунова.
Больше всего прививок сделано в Москве и Московской области — более 543 тысяч. В Петербурге вакцинированы
Как посчитали авторы открытой статистики, в среднем в день в России делают по