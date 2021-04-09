В полиции объяснили, как граждане попадают в списки «организаций протестного толка». Сослались на гостайну и формулировки политологов

Чтобы попасть в этот список, необязательно иметь в биографии факт привлечения к уголовной или административной ответственности. Принимая решение, Центр «Э» ориентируется на политологов и СМИ. Об этом ведомство сообщило в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.

В ГУ МВД признали, что в российском законодательстве нет термина «организация протестного толка». «Вместе с тем формулировки «протестные движения», «протестные группы», «протестный характер», «протестная активность», «протестная акция», равно как и производные от них, давно вошли в употребление, и используются в том числе социологами, политологами, работниками средств массовой информации», — говорится в ответе на депутатский запрос. При этом ведомство подчеркнуло, что порядок определения круга лиц, источники информации, на которые полиция опирается в этой работе, и методика сбора и анализа этой информации составляют государственную тайну.