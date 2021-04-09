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В полиции объяснили, как граждане попадают в списки «организаций протестного толка». Сослались на гостайну и формулировки политологов

Полиция Петербурга ответила на депутатский запрос о протестных списках

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объяснили, чем руководствуются правоохранительные органы, внося граждан в список «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка».

Чтобы попасть в этот список, необязательно иметь в биографии факт привлечения к уголовной или административной ответственности. Принимая решение, Центр «Э» ориентируется на политологов и СМИ. Об этом ведомство сообщило в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.

В ГУ МВД признали, что в российском законодательстве нет термина «организация протестного толка». «Вместе с тем формулировки «протестные движения», «протестные группы», «протестный характер», «протестная активность», «протестная акция», равно как и производные от них, давно вошли в употребление, и используются в том числе социологами, политологами, работниками средств массовой информации», — говорится в ответе на депутатский запрос. При этом ведомство подчеркнуло, что порядок определения круга лиц, источники информации, на которые полиция опирается в этой работе, и методика сбора и анализа этой информации составляют государственную тайну.

«Ответ полиции никакой критики не выдерживает, — считает Борис Вишневский. — Полиция признает, что понятия «организация протестного толка» (к которым якобы причисляют себя «профилактируемые») в законе нет. Но заявляет, что эти понятия «вошли в употребление и используются социологами, политологами и СМИ». Позвольте, но вы-то — полицейские, а не политологи и не журналисты, вы должны опираться на закон, а не на понятия. Вывод прост: в стране существует политический сыск. И он совершенно незаконен. Но он есть. И это совершенно недопустимо».

Ранее выяснилось, что несколько петербургских «яблочников», журналист и юрист оказались в списках «лиц, причисляющих себя к организациям протестного толка, деятельность которых может способствовать нарушению общественного порядка», составленных Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД. С 21 по 23 января сотрудники полиции совершили «поквартирные обходы» членов партии «Яблоко» Владимира Молодожени, Вадима Ваганова, Юрия Багрова и Максима Халимовского, а также навестили журналиста Давида Френкеля и юриста Варвару Михайлову. Их предупредили о недопустимости нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и потребовали расписаться в том, что они ознакомлены с этими предупреждениями. Это случилось в преддверии несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая началась 23 января на Сенатской площади с задержания журналистов. В общей сложности в Петербурге 23 января было задержано больше 320 человек.

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Комментарии (7)

***_555
Совок+Германия 30-х
lamer
Так вы сами на каждом углу орете и призываете к протестам. Причем уже не важно против чего, просто против всего. Как вас еще называть-то?
Имя вам - легион.
Antuan Rokanten
Ответ полиции на запрос показывает обществу, что полиция не собирается руководствоваться какими-либо правовыми нормами при составлении различных сомнительных списков. Придуманное полицией определение "Организация протестного толка" никакого отношения к юриспруденции не имеет. Это чисто фантазия оперов, которым по приказу начальства надо ставить галочки по так называемым выявлениям и т.п. Создание реестра лиц, которые якобы входят в какие-то организации протестного толка противоречит конституции РФ, так как в ней декларируется идеологический и политический плюрализм. На основании этого считаю ведение полицией данных списков неблагонадежных с точки зрения государства лиц ни чем иным, как политическим сыском, что в правовой и демократической стране недопустимо.
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