На Невском эвакуировали «Невский центр». В здании ищут бомбу

По их словам, около полудня «Невский центр», расположенный на одноимённом проспекте, эвакуировали. Телефоны фитнес-клуба, салона красоты, которые находятся на шестом этаже, как и самого ТЦ, молчали.

В пресс-службе корреспонденту подтвердили паузу в работе. Персонал и посетителей попросили покинуть здание после того, как на электронную почту пришло письмо с угрозой взрыва. «Сообщили в полицию. Идёт проверка здания на предмет наличия бомбы. Откроем ТК сразу после получения разрешения от правоохранительных органов», — говорит представитель «Невского центра».