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На Невском эвакуировали «Невский центр». В здании ищут бомбу

Из-за анонимной угрозы в Петербурге временно закрыт ТК «Невский центр»

Шопинг в торговом центре рядом со станцией метро «Площадь Восстания» в Петербурге прерван 9 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.

По их словам, около полудня «Невский центр», расположенный на одноимённом проспекте, эвакуировали. Телефоны фитнес-клуба, салона красоты, которые находятся на шестом этаже, как и самого ТЦ, молчали.

В пресс-службе корреспонденту подтвердили паузу в работе. Персонал и посетителей попросили покинуть здание после того, как на электронную почту пришло письмо с угрозой взрыва. «Сообщили в полицию. Идёт проверка здания на предмет наличия бомбы. Откроем ТК сразу после получения разрешения от правоохранительных органов», — говорит представитель «Невского центра».

8 апреля после анонимного письма правоохранителям пришлось проверять 27 зданий судов, при этом три из них эвакуировали. Днём ранее неизвестные хулиганы пугали бомбами Пулково — взрывоопасное искали в самолётах и на взлётно-посадочных полосах.

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Комментарии (1)

265055770
Своим активным реагированием на анонимные письма с угрозами правоохранители лишь поощряют рассылку подобных писем.
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