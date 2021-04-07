«Взрывная» анонимка задержала пять рейсов, улетающих из Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», проверочные мероприятия закончены. Информация о возможном минировании, которая поступила в Пулково около двух часов дня, не подтвердилась. В половине пятого вечера аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
«Во время оперативных мероприятий был незначительно задержан вылет пяти рейсов. Все они направлены по маршрутам», — уточнили в пресс-службе.
По данным онлайн-табло, вылететь по расписанию не смогли самолёты в Астрахань, Симферополь, Брянск, Ульяновск, Ставрополь. Отставание от графика — от двух до трёх часов.
Взрывами в среду пугали не только аэропорт. После электронного письма с внушительным списком объектов в Петербурге проверяли школы и эвакуировали два суда.