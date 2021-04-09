Минсельхоз прокомментировал возможное подорожание майонеза и соусов

«Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию», — цитирует заявление министерства РИА Новости.

Ранее крупные производители майонеза и соусов предупредили торговые сети о намерении повысить в апреле отпускные цены на продукцию на 5–12% из-за подорожания сырья. Мировые цены на подсолнечное масло достигли максимума за 10 лет. Также продолжают дорожать куриные яйца, несмотря на договоренности птицеводов о сдерживании роста отпускных цен.



В декабре 2020 года правительство заключило с ретейлерами и производителями соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Хоть попытка и была не вполне удачной, в конце марта договоренности по «заморозке» цен на сахар продлили до конца мая, а на подсолнечное масло — до октября. Чтобы поддержать участников соглашений, правительство выделило 9 млрд компенсации. Предполагается, что субсидии, в том числе, помогут стабилизировать цены на соусы.

