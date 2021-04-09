День рождения — грустный праздник. Норвежского премьера оштрафовали на 180 тыс. руб. за вечеринку во время локдауна

День рождения премьера праздновался целых два дня во время зимних праздников. На 60-летие премьер-министра собрались более десяти установленных законом человек. В первую ночь, как выяснили следователи, Эрна Сольберг не присутствовала на празднике в ресторане Geilo. На следующий день состоялась квартирная вечеринка. Позже в полицию поступила дюжина сообщений о том, что на праздновании у премьера присутствовало более 10 человек.

«Сольберг — один из лидеров страны, поэтому полиция считает наказание целесообразным. Сольберг будет оштрафована на 20 000 норвежских крон ( почти 181,3 тысячи рублей. — Прим. ред. )», — цитирует 9 апреля заявление начальника полиции Оле Суверуда NRK .

В полиции подчеркнули, что «закон в стране для всех один». Пикантности ситуации добавляет и то, что Сольберг неоднократно выступала перед правительством с докладами о мерах по борьбе с пандемией.

Премьер-министр извинилась за то, что она и ее семья нарушили антикоронавирусные ограничения. «Я каждый день рассказываю норвежцам о поведении во время пандемии и должна была лучше знать правила. <...> Мне не следовало этого допускать», — заявила она журналистам.

Это не первый скандал, когда европейские чиновники позволяют себе вечерники во время локдауна. Так, во Франции министры посещают подпольные «люксовые ужины» во время карантина.