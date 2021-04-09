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День рождения — грустный праздник. Норвежского премьера оштрафовали на 180 тыс. руб. за вечеринку во время локдауна

Премьер-министр Норвегии заплатит штраф за праздник во время коронавируса

Полиция Норвегии завершила расследование нарушения антиковидных ограничений во время празднования дня рождения премьера королевства.

«Сольберг — один из лидеров страны, поэтому полиция считает наказание целесообразным. Сольберг будет оштрафована на 20 000 норвежских крон (почти 181,3 тысячи рублей. — Прим. ред.)», — цитирует 9 апреля заявление начальника полиции Оле Суверуда NRK.

День рождения премьера праздновался целых два дня во время зимних праздников. На 60-летие премьер-министра собрались более десяти установленных законом человек. В первую ночь, как выяснили следователи, Эрна Сольберг не присутствовала на празднике в ресторане Geilo. На следующий день состоялась квартирная вечеринка. Позже в полицию поступила дюжина сообщений о том, что на праздновании у премьера присутствовало более 10 человек.

В полиции подчеркнули, что «закон в стране для всех один». Пикантности ситуации добавляет и то, что Сольберг неоднократно выступала перед правительством с докладами о мерах по борьбе с пандемией.

Премьер-министр извинилась за то, что она и ее семья нарушили антикоронавирусные ограничения. «Я каждый день рассказываю норвежцам о поведении во время пандемии и должна была лучше знать правила. <...> Мне не следовало этого допускать», — заявила она журналистам.

Это не первый скандал, когда европейские чиновники позволяют себе вечерники во время локдауна. Так, во Франции министры посещают подпольные «люксовые ужины» во время карантина.

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Комментарии (21)

rastaman
А теперь сравните с путлером, который собирает полные лужники.
Кони Анатолий Ф.
Вот глупый норвежец! Надо было, как властелин Всея Европы (в сокращенных границах Украины) Зеленский, сказать, что он и гости были в масках и привитые, а если полиция не верит, то они изменники государства. И все штрафы чудесным образом бы исчезли.
265847113
вообще непонятно, КАК такое могло произойти на "прекрасном западе настоящего"?!
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