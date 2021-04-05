«Икра, шампанское и без масок». Французские министры посещают подпольные «люксовые ужины» во время карантина

Журналисты сняли скрытой камерой тайные парижские ужины. Во время них гости, среди которых были и министры, а также официанты, не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.
«Один из организаторов этих праздников, коллекционер Пьер-Жан Шалансон утверждал, что обедает там с министрами», — сообщает 4 апреля Europe 1.
Журналисты узнали места тайных ужинов и поговорили с организатором. Пьер-Жан Шалансон обещает ужин с «шампанским и икрой» за 490 евро от известного шеф-повара Кристофа Леруа.
Среди гостей «люксовых ужинов» мог быть официальный представитель правительства Габриэль Атталя. Однако в пресс-службе правительства агентству France Press сообщили, что это не соответствует действительности. После репортажа политиков стали спрашивать о подпольных вечеринках. Министр экономики Бруно Ле Мэр заверил, что «все министры без исключения соблюдают правила».
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, в свою очередь, сообщил, что уже попросил проверить видео, чтобы привлечь к ответственности организаторов и участников.
Рестораны для простых французов закрыты с октября. Франция вышла на четвертое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, обогнав Россию.