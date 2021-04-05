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«Икра, шампанское и без масок». Французские министры посещают подпольные «люксовые ужины» во время карантина

Французские министры устраивают вечеринки и посещают тайные ужины в закрытых ресторанах

Журналисты сняли скрытой камерой тайные парижские ужины. Во время них гости, среди которых были и министры, а также официанты, не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.

«Один из организаторов этих праздников, коллекционер Пьер-Жан Шалансон утверждал, что обедает там с министрами», — сообщает 4 апреля Europe 1.

Журналисты узнали места тайных ужинов и поговорили с организатором. Пьер-Жан Шалансон обещает ужин с «шампанским и икрой» за 490 евро от известного шеф-повара Кристофа Леруа.

Среди гостей «люксовых ужинов» мог быть официальный представитель правительства Габриэль Атталя. Однако в пресс-службе правительства агентству France Press сообщили, что это не соответствует действительности. После репортажа политиков стали спрашивать о подпольных вечеринках. Министр экономики Бруно Ле Мэр заверил, что «все министры без исключения соблюдают правила».

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, в свою очередь, сообщил, что уже попросил проверить видео, чтобы привлечь к ответственности организаторов и участников.

Рестораны для простых французов закрыты с октября. Франция вышла на четвертое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19, обогнав Россию.

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Комментарии (5)

Alexander_5e4cfced16b74
дык, все французские министры и прочие официанты - в подпольных вакцинариях спутником привились....
Skazochny
а наши собирают полные стадионы бюджетников...
265049935
Они что же, не верят, что вокруг бродит страшный-страшный вирус? И это притом, что практически год с небольшими перерывами вся Франция живет в условиях жесткого карантина. Что-то волнуюсь за французских министров
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