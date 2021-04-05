«Икра, шампанское и без масок». Французские министры посещают подпольные «люксовые ужины» во время карантина

Журналисты сняли скрытой камерой тайные парижские ужины. Во время них гости, среди которых были и министры, а также официанты, не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию.



«Один из организаторов этих праздников, коллекционер Пьер-Жан Шалансон утверждал, что обедает там с министрами», — сообщает 4 апреля Europe 1.

Журналисты узнали места тайных ужинов и поговорили с организатором. Пьер-Жан Шалансон обещает ужин с «шампанским и икрой» за 490 евро от известного шеф-повара Кристофа Леруа.