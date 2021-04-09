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Россия начала переговоры с Германией о поставке «Спутника V»

ФРГ ждёт российскую вакцину в ближайшие месяцы

«Спутник V» должен помочь Германии решить проблему нехватки препаратов от COVID-19.

«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V» для Германии», — сообщается 9 апреля в Twitter производителя вакцины.

Федеральный министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в комментарии NPR подтвердил переговоры о предварительном заказе российской вакцины. По его словам, «Спутник V» должен стать решением проблемы нехватки препаратов. Потенциальный заказ из России должен быть доставлен в период от двух до пяти месяцев.

Накануне Бавария отдельно заключила с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о поставке 2,5 миллиона доз вакцины.

Агентство лекарственных средств ЕС сейчас проверяет клиническую практику «Спутника V».

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Комментарии (1)

Skazochny
такой же ка в Словакию послать собираются?)))))
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