Россия начала переговоры с Германией о поставке «Спутника V»

«Спутник V» должен помочь Германии решить проблему нехватки препаратов от COVID-19.
«РФПИ начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V» для Германии», — сообщается 9 апреля в Twitter производителя вакцины.
Федеральный министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в комментарии NPR подтвердил переговоры о предварительном заказе российской вакцины. По его словам, «Спутник V» должен стать решением проблемы нехватки препаратов. Потенциальный заказ из России должен быть доставлен в период от двух до пяти месяцев.
Накануне Бавария отдельно заключила с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о поставке 2,5 миллиона доз вакцины.
Агентство лекарственных средств ЕС сейчас проверяет клиническую практику «Спутника V».