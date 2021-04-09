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Таксист остановил трамваи на Испытателей. Главный вопрос — зачем было выезжать на пути в 5 утра

Трамваи в Петербурге встали из-за водителя, застрявшего на рельсах

Легковой автомобиль застрял во время поездки по трамвайным рельсам в Приморском районе Петербурга.

Автомобилисты нередко обгоняют пробки по путям, но на этот раз было что-то особенное: водителю некого было объезжать, на улицах было совсем свободно.

«Ситимобил» на сорок минут остановил движение трамваев на проспекте Испытателей. Что удивительно, ехал он так аж от Светлановской площади», — рассказывают утром 9 апреля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили, что на Испытателей была задержка движения трамваев — в 5:15 утра. Она длилась 35 минут.

В Петербурге несколько улиц, где автомобилисты особенно часто объезжают пробки по трамвайным путям, причём не только легковые машины, но и самосвалы и тягачи. ГУП «Горэлектротранс» и ГИБДД проводят рейды, но нарушителей штрафы явно не пугают.

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Комментарии (4)

260730691
СитиДрочил увлекся что не заметил трамвайные пути.
Skazochny
в аулах трамваев нет,так что понять и простить
Maiok
Колес объелся и решил, что он трамвай...
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