Автомобилисты нередко обгоняют пробки по путям, но на этот раз было что-то особенное: водителю некого было объезжать, на улицах было совсем свободно.
«Ситимобил» на сорок минут остановил движение трамваев на проспекте Испытателей. Что удивительно, ехал он так аж от Светлановской площади», — рассказывают утром 9 апреля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» подтвердили, что на Испытателей была задержка движения трамваев — в 5:15 утра. Она длилась 35 минут.