Автомобилисты нередко обгоняют пробки по путям, но на этот раз было что-то особенное: водителю некого было объезжать, на улицах было совсем свободно.

«Ситимобил» на сорок минут остановил движение трамваев на проспекте Испытателей. Что удивительно, ехал он так аж от Светлановской площади», — рассказывают утром 9 апреля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».