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Продавец «сатанинских» кроссовок с «каплей крови» отзывает их

Nike и MSCHF уладили спор о товарном знаке

Американская компания Nike и производитель «сатанинских кроссовок» MSCHF Product Studio уладили спор о товарном знаке. Производитель отзывает обувь — проданные пары он выкупит у клиентов по розничной цене. Об этом 9 апреля сообщает Business Insider.

По данным издания, Nike заключила с производителем скандальной «Satan Shoe» Lil Nas X сделку, её сумма не раскрывается. Nike добавила, что покупателям, которые не хотят возвращать обувь или сталкиваются с «проблемой, дефектом или проблемами со здоровьем», следует обращаться в MSCHF. Обувной гигант подтвердил, что Nike не участвует в продаже обуви Satan Shoe.

1 апреля MSCHF заявила, что отгрузила не менее 200 пар обуви, прежде чем суд по иску Nike выдал временный запрет на продажу.

MSCHF в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) 29 марта выпустила в продажу кроссовки с подвеской в форме пентаграммы и надписью «Luke 10:18», отсылающей к 18-му стиху десятой главы Евангелия от Луки о низвержении сатаны с небес. Утверждалось, что в платформе каждой из 666 выпущенных пар обуви содержится капля человеческой крови. Источником вдохновения для создания «сатанинских кроссовок» послужила модель Air Max 97 от Nike. Новинка вызвала негодование у консервативно настроенных покупателей, после чего представители Nike заявили, что такое использование товарного знака вредит репутации компании и обвинили MSCHF в нарушении прав на товарный знак. В начале апреля Nike выиграла суд.

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