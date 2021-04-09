Американская компания Nike и производитель «сатанинских кроссовок» MSCHF Product Studio уладили спор о товарном знаке. Производитель отзывает обувь — проданные пары он выкупит у клиентов по розничной цене. Об этом 9 апреля сообщает Business Insider.

По данным издания, Nike заключила с производителем скандальной «Satan Shoe» Lil Nas X сделку, её сумма не раскрывается. Nike добавила, что покупателям, которые не хотят возвращать обувь или сталкиваются с «проблемой, дефектом или проблемами со здоровьем», следует обращаться в MSCHF. Обувной гигант подтвердил, что Nike не участвует в продаже обуви Satan Shoe.