Nike выиграл у рэпера Lil Nas X дело о кроссовках с человеческой кровью

Nike выиграл дело против арт-коллектива из Бруклина MSCHF и рэп-исполнителя Lil Nas X, который выпускал кастомизированные кроссовки Air Max 97 с каплей человеческой крови и сатанинской символикой. Об этом сообщает BBC News 2 апреля.



Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил иск компании Nike и приостановил продажу кроссовок.

Ранее Nike обвинил MSCHF в нарушении прав на товарный знак после того, как они использовали модель Air Max 97 в качестве источника вдохновения для создания своих «сатанинских кроссовок».