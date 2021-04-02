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Nike выиграл у рэпера Lil Nas X дело о кроссовках с человеческой кровью

Nike отсудил свой торговый знак у «сатанинских кроссовок»

Nike выиграл дело против арт-коллектива из Бруклина MSCHF и рэп-исполнителя Lil Nas X, который выпускал кастомизированные кроссовки Air Max 97 с каплей человеческой крови и сатанинской символикой. Об этом сообщает BBC News 2 апреля.

Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил иск компании Nike и приостановил продажу кроссовок.

Ранее Nike обвинил MSCHF в нарушении прав на товарный знак после того, как они использовали модель Air Max 97 в качестве источника вдохновения для создания своих «сатанинских кроссовок».

MSCHF вбросили на продажу партию из 666 красно-черных кроссовок в понедельник, 29 марта, вслед за релизом новой песни Lil Nas X «Montero». Пара таких улучшенных Air Max стоила чуть больше тысячи долларов. Релиз вызвал негодование у некоторых консервативно настроенных пользователей Тwitter. После чего представители Nike заявили, что такое использование товарного знака вредит репутации компании.

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