«Когда я ехал за рулём, я плакал». Владелец трёхколёсной «Инфинити» рассказал свою версию ДТП в центре Петербурга

Мужчина признал, что за рулём был он. По его словам, перед аварией «с огоньком» на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта им были получены трагические известия.

«Да, машина, действительно, мне принадлежит. <…> К сожалению, этот день для меня был очень непростой в жизни. Так получилось, что я узнал какие-то вещи, от которых мне стало очень плохо в дороге. <…> Когда я ехал за рулём, я плакал. Не буду это скрывать», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки».

Автомобилист также поведал свою хронологию событий после аварии. По его словам, после столкновения с «Вольво» из расположенного рядом с местом происшествия магазина якобы выскочили несколько человек, которые не имели отношения к повреждённой машине, и стали ему угрожать, показывать ножи. В связи с этим он решил покинуть место ДТП, чтобы «сохранить свою жизнь, а потом разобраться в ситуации». Для камеры неизвестные с ножами остались невидимками.