«Когда я ехал за рулём, я плакал». Владелец трёхколёсной «Инфинити» рассказал свою версию ДТП в центре Петербурга

Мужчина признал, что за рулём был он. По его словам, перед аварией «с огоньком» на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта им были получены трагические известия.
«Да, машина, действительно, мне принадлежит. <…> К сожалению, этот день для меня был очень непростой в жизни. Так получилось, что я узнал какие-то вещи, от которых мне стало очень плохо в дороге. <…> Когда я ехал за рулём, я плакал. Не буду это скрывать», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки».
Автомобилист также поведал свою хронологию событий после аварии. По его словам, после столкновения с «Вольво» из расположенного рядом с местом происшествия магазина якобы выскочили несколько человек, которые не имели отношения к повреждённой машине, и стали ему угрожать, показывать ножи. В связи с этим он решил покинуть место ДТП, чтобы «сохранить свою жизнь, а потом разобраться в ситуации». Для камеры неизвестные с ножами остались невидимками.
«Я не мог оставаться на месте происшествия, потому что мне нужно было, наверное, как-то подумать о своей жизни», — добавил владелец белой «Инфинити».
Собеседник издания также заявил, что, по его мнению, именно эти люди преследовали его после аварии и снимали на видео, которое позже оказалось в Интернете. При этом колесо, которое, как зафиксировала уличная камера, после столкновения осталось лежать на дороге, якобы тоже оторвали они, но уже на улице Радищева, где он припарковал свой «Инфинити».
«Если бы колесо оторвалось на месте аварии, я бы не доехал. Оно было вывернуто уже позже», — заключил автомобилист.
В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» он отметил, что «не мог быть пьян». «Я принимаю таблетки определённого характера, которые могут повлиять на какие-то мои состояния, но я опытный водитель. Чтобы я вот так вот ехал, это должно было что-то в голове происходить. Потому что у меня очень хорошая реакция и не бывало никаких ДТП. Я за рулём уже девять лет», — заявил мужчина.
Последний также заверил, что возместит ущерб хозяину «Вольво», а также решит все вопросы с ГИБДД.
Ранее наше издание выяснило, что герой этой новости — индивидуальный предприниматель, а также гость радиоэфиров и участник шоу на ТНТ. По данным «Фонтанки», за прошлый год он насобирал почти два десятка штрафов за нарушение ПДД.