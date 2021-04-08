Яркие кадры сделал очевидец в Центральном районе города. Водитель «Инфинити» ехал на трёх колёсах, при этом при повороте на перекрёстке не забыл включить поворотники.
Четвёртое колесо, по словам очевидцев, машина потеряла в аварии. Как сообщают «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», 7 апреля у пересечения Литейного проспекта и улицы Некрасова Infinity врезался в припаркованный Volvo, а тот по инерции стукнул стоящую впереди машину. Infinity же остался без колеса, что не помешало ему продолжить движение.
Так, высекая искры, водитель проехал около сотни метров и припарковался на улице Радищева. Интересно, что поворачивая налево с Некрасова на Радищева, он включил поворотник. Очевидцу показалось, что мужчина был нетрезв.