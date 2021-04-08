FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Инфинити» в огненном шлейфе катался по центру Петербурга на трёх колёсах

Водитель устроил ДТП в Петербурге, лишился колеса и поехал дальше

Яркие кадры сделал очевидец в Центральном районе города. Водитель «Инфинити» ехал на трёх колёсах, при этом при повороте на перекрёстке не забыл включить поворотники.

Четвёртое колесо, по словам очевидцев, машина потеряла в аварии. Как сообщают «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», 7 апреля у пересечения Литейного проспекта и улицы Некрасова Infinity врезался в припаркованный Volvo, а тот по инерции стукнул стоящую впереди машину. Infinity же остался без колеса, что не помешало ему продолжить движение.

Так, высекая искры, водитель проехал около сотни метров и припарковался на улице Радищева. Интересно, что поворачивая налево с Некрасова на Радищева, он включил поворотник. Очевидцу показалось, что мужчина был нетрезв.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Да...ремонта там на приличную сумму...еще и не каждый кузовщик за это возьмется..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний