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На «Инфинити», высекавшей искры в Петербурге, ездит участник шоу ТНТ. Камера показала, как водитель потерял колесо

Стало известно, кому в Петербурге принадлежит трёхколёсная «Инфинити»

Уличная камера дополнила яркие кадры заезда «Инфинити» по ночному центру Петербурга. Владельца уехавшего с места аварии автомобиля называют экспертом в туристическом бизнесе и участником проекта «Золото Геленджика».

Видео появилось в распоряжении «Фонтанки» 8 апреля. Камера зафиксировала ДТП на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта — белая «Инфинити» ещё в полной комплектации на пустой дороге не разъехалась с припаркованным «Вольво». Водитель случившееся воспринял стойко и вскоре продолжил путь на трёхколесной машине.

«Фонтанка.ру»

Дальнейшая его поездка прошла с огоньком и попала в объектив очевидца. Покалеченную «Инфинити» водитель припарковал на улице Радищева и, вероятно, пошёл отсыпаться. По данным редакции, владельцем «Инфинити» Q50 2015 года выпуска является индивидуальный предприниматель, который на следующей неделе отмечает своё 32-летие.

В октябре прошлого года он был гостем Smooth radio — как сказано на сайте, это радио клуба для активных, целеустремленных, успешных женщин. Эфир был посвящен пандемии и туризму, гостя представили как эксперта в туристическом бизнесе, связав с компанией TUI. Для этого же оператора он искал менеджеров по туризму в 2019 году. Он же был одним из участников проекта «Золото Геленджика», который ТНТ запустил в сентябре прошлого года. Участники проходили аттракционы-испытания на побережье Черного моря ради приза в 1 кг золота.

Хозяин «Инфинити» — уроженец Красноярского края, зарегистрирован в Сланцах. В его инстаграме — клубы, котики и соперники за золото в Геленджике. За прошлый год он насобирал почти два десятка штрафов. На звонок «Фонтанки» мужчина не ответил.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
а че ссылки на инсту дать слабо?
Менты все данные слили, а вы не можете?
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