Видео появилось в распоряжении «Фонтанки» 8 апреля. Камера зафиксировала ДТП на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта — белая «Инфинити» ещё в полной комплектации на пустой дороге не разъехалась с припаркованным «Вольво». Водитель случившееся воспринял стойко и вскоре продолжил путь на трёхколесной машине.

Дальнейшая его поездка прошла с огоньком и попала в объектив очевидца . Покалеченную «Инфинити» водитель припарковал на улице Радищева и, вероятно, пошёл отсыпаться. По данным редакции, владельцем «Инфинити» Q50 2015 года выпуска является индивидуальный предприниматель, который на следующей неделе отмечает своё 32-летие.

В октябре прошлого года он был гостем Smooth radio — как сказано на сайте, это радио клуба для активных, целеустремленных, успешных женщин. Эфир был посвящен пандемии и туризму, гостя представили как эксперта в туристическом бизнесе, связав с компанией TUI. Для этого же оператора он искал менеджеров по туризму в 2019 году. Он же был одним из участников проекта «Золото Геленджика», который ТНТ запустил в сентябре прошлого года. Участники проходили аттракционы-испытания на побережье Черного моря ради приза в 1 кг золота.



Хозяин «Инфинити» — уроженец Красноярского края, зарегистрирован в Сланцах. В его инстаграме — клубы, котики и соперники за золото в Геленджике. За прошлый год он насобирал почти два десятка штрафов. На звонок «Фонтанки» мужчина не ответил.