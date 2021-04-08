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У редакции «Новой газеты» лаборатория не нашла опасные химикаты

Лаборатория департамента по делам гражданской обороны Москвы не выявила опасных химикатов у редакции «Новой газеты»

Информация об опасном веществе, которым хотели отправить журналистов издания, официально не подтвердилась. У редакции своя версия событий.

«Мобильная лаборатория московского департамента ГОЧСиПБ не выявила превышение предельных норм концентрации вредных веществ возле редакции «Новой газеты»», — сообщает 8 апреля РИА Новости.

Около территории редакции были взяты 44 пробы, однако ни одна из них не показала опасных веществ.

«Новая газета» 15 марта сообщила о «химической атаке» на редакцию после материала о якобы проходивших в Чечне казнях. Заявление издания было подтверждено видео, на котором «террорист» в костюме курьера что-то распыляет.

Независимая экспертиза показала, что перед редакцией распылили вещество, основными компонентами которого являются 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). «Симптомы воздействия в большой концентрации: раздражение дыхательных путей, кашель, удушье», — уточнили в «Новой».

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Комментарии (1)

07A
Следы скатола надо было искать не около, а в помещениях редакции, за каждым столом!
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