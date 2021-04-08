У редакции «Новой газеты» лаборатория не нашла опасные химикаты

Информация об опасном веществе, которым хотели отправить журналистов издания, официально не подтвердилась. У редакции своя версия событий.
«Мобильная лаборатория московского департамента ГОЧСиПБ не выявила превышение предельных норм концентрации вредных веществ возле редакции «Новой газеты»», — сообщает 8 апреля РИА Новости.
Около территории редакции были взяты 44 пробы, однако ни одна из них не показала опасных веществ.
«Новая газета» 15 марта сообщила о «химической атаке» на редакцию после материала о якобы проходивших в Чечне казнях. Заявление издания было подтверждено видео, на котором «террорист» в костюме курьера что-то распыляет.
Независимая экспертиза показала, что перед редакцией распылили вещество, основными компонентами которого являются 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). «Симптомы воздействия в большой концентрации: раздражение дыхательных путей, кашель, удушье», — уточнили в «Новой».