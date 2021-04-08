У редакции «Новой газеты» лаборатория не нашла опасные химикаты

Информация об опасном веществе, которым хотели отправить журналистов издания, официально не подтвердилась. У редакции своя версия событий.



«Мобильная лаборатория московского департамента ГОЧСиПБ не выявила превышение предельных норм концентрации вредных веществ возле редакции «Новой газеты»», — сообщает 8 апреля РИА Новости.

Около территории редакции были взяты 44 пробы, однако ни одна из них не показала опасных веществ.

«Новая газета» 15 марта сообщила о «химической атаке» на редакцию после материала о якобы проходивших в Чечне казнях. Заявление издания было подтверждено видео, на котором «террорист» в костюме курьера что-то распыляет.