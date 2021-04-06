«Новая газета» установила, чем провели химатаку против редакции. «Новый тренд: биты сменились отравляющими веществами»

«Новая газета» вечером 6 апреля опубликовала новое заявление по поводу химической атаки на редакцию. Журналисты пишут, что официальные власти так и не нашли ни нападавшего, и даже не установили вещество, которое распылили возле редакции.



«Террорист на велосипеде, устроивший в центре Москвы химическую атаку на редакцию «Новой», транспортный НИИ и детскую музыкальную студию, скрылся под сотнями камер <...> Официально — никого не нашли и по «холодным» следам. Из источников, близких к полиции, известно: вроде сначала кого-то поймали и даже этот кто-то начал что-то рассказывать, потом оказалось — ошибочка вышла, не того изловили. А настоящий вонючка скрылся на велосипеде где-то в области, а там — уж извините… Все это мы проходили неоднократно, и веры в это нет никакой» — говорится в заявлении, подписанном заместителем главного редактора Сергеем Соколовым.

