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«Новая газета» установила, чем провели химатаку против редакции. «Новый тренд: биты сменились отравляющими веществами»

«Новая газета» выяснила, какое химическое вещество использовали при атаке на журналистов

«Новая газета» вечером 6 апреля опубликовала новое заявление по поводу химической атаки на редакцию. Журналисты пишут, что официальные власти так и не нашли ни нападавшего, и даже не установили вещество, которое распылили возле редакции.

«Террорист на велосипеде, устроивший в центре Москвы химическую атаку на редакцию «Новой», транспортный НИИ и детскую музыкальную студию, скрылся под сотнями камер <...> Официально — никого не нашли и по «холодным» следам. Из источников, близких к полиции, известно: вроде сначала кого-то поймали и даже этот кто-то начал что-то рассказывать, потом оказалось — ошибочка вышла, не того изловили. А настоящий вонючка скрылся на велосипеде где-то в области, а там — уж извините… Все это мы проходили неоднократно, и веры в это нет никакой» — говорится в заявлении, подписанном заместителем главного редактора Сергеем Соколовым.

Журналисты с помощью независимых экспертов выяснили, что перед редакцией 15 марта распылили вещество, основными компонентами которого являются 4-этилфенол и 3-метилиндол (скатол). «Симптомы воздействия в большой концентрации: раздражение дыхательных путей, кашель, удушье», — описали эффект журналисты.

И напомнили, что также полицейские не нашли тех, кто поджег машину Юлии Латыниной, и тех, кто подкидывал в редакцию отрезанные головы животных и траурный венок с именами сотрудников.

«Вот такое время вонючек. Новый тренд: биты сменились отравляющими веществами. Впрочем, дело не только в «Новой газете». Не проходит и месяца, чтобы не стало известно о фактах нападений на активистов, журналистов и политиков. Что это, как не террор, который покрывает государство?» — заявление «Новой газеты» заканчивается вопросом.

15 марта после выхода публикации в «Новой газете» материала о казнях в Чечне, её сотрудники сообщили, что подверглись химической атаке на здание редакции в Потаповском переулке Москвы. Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента нет.

Позднее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором человек в костюме курьера распыляет неизвестное вещество у здания редакции «Новой газеты» — то ли из колеса велосипеда, на котором приехал, то ли из сумки, после чего спокойно уходит. В Кремле заявили, что не видят необходимости в «специальных указаниях» для расследования инцидента.

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Комментарии (10)

simak
Скорей всего это отдел кадров самой НГ работает на поднятие престижа газеты. Настолько сюжеты всех описываемых инцидентов высосаны из пальца, что прийти в голову могли только самим журналистам)
altnec
Это,видимо, ежедневно происходит, только владельцы играют в фишки, подбрасывая их................
Igor_VS
По публикациям Новой можно составить историю путинской великой империи. Тренд - вниз.
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