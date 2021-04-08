СПЧ после публикации «Фонтанки» требует наказания за плакаты о русофобии в петербургской полиции. «Пример несусветной глупости»

В совете посчитали, что подобные плакаты нарушают права НКО и права граждан на объединения. СПЧ ссылается, в том числе, на публикацию «Фонтанки» от 22 марта. В ней сообщалось, что в «Информационном листе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» появилось агитационное изображение с лозунгом «Беспощадно дави русофобию, или она задавит тебя». Причем в качестве иллюстрации использовался символ, напоминающий о нацистской Германии.

К числу «русофобских организаций» отнесли, например, фонд Егора Гайдара, который, как напомнили в СПЧ, много лет сотрудничает с правительством РФ.



«Члены комиссии считают, что органы полиции позволили себе то, что они не должны делать. Полиция не трактует законы, не изобретает не зафиксированные в законах «ярлыки» и диагнозы, обязана действовать только в рамках полномочий и не имеет права призывать к действиям (предлагать действия), сеющим рознь и бытовое насилие. Она не должна вмешиваться в дела российских НКО, да, кстати, и иных НКО, кроме ситуации, прямо описанной в полномочиях этого органа <...> И те, кто допустил подобные действия, должны быть выявлены в разбирательстве и наказаны, не потому что возмездие, а потому, чтобы впредь не было», — подчеркивается в заявлении СПЧ.

Там добавили, что размещение подобных агитматериалов «нарушает права человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ, законодательство о полиции, устанавливающее основные принципы деятельности органов полиции, а также законодательство об экстремистской деятельности». Появление такого материала в отделении полиции Петербурга «подрывает доверие к работе государственных органов».

