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Глава ФСИН обеспокоен голодовкой Навального

Директор ФСИН держит под личным контролем ситуацию с голодовкой Алексея Навального

В совете по правам человека рассказали об отношении главы ФСИН к голодающему оппозиционеру.

«Вопросы состояния здоровья находятся на контроле у директора ФСИН [Александра Калашникова], он, конечно, обеспокоен голодовкой, которую объявил Алексей [Навальный], он держит ситуацию, как я понимаю, под контролем», — заявил 8 апреля в эфире телеканала «Дождь» член СПЧ Андрей Бабушкин.

По его словам, Калашников был удивлен тем, что адвокаты оппозиционера не могут добиться ответов от управления ФСИН Владимирской области. Член СПЧ заявил, что на следующей неделе посетит осужденного в колонии. Он также предположил, что врача все-таки допустят к Навальному. «Наверное, это нарушение будет устранено в ходе моей поездки в эту колонию», — заверил Бабушкин.

Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, требуя пустить к нему врача. Адвокат осужденного накануне заявила, что «истощенный» оппозиционер пьет только воду и от своих планов не отказался. Сам Навальный заверил, что у него «100% хардкорная тюремная голодовка».

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Комментарии (1)

kusto
«Директор ФСИН держит под личным контролем» - Я так понимаю, лично жарит курочку на глазах Алексея и конфеты в карман подкладывает, пока он спит?
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