Глава ФСИН обеспокоен голодовкой Навального

В совете по правам человека рассказали об отношении главы ФСИН к голодающему оппозиционеру.



«Вопросы состояния здоровья находятся на контроле у директора ФСИН [Александра Калашникова], он, конечно, обеспокоен голодовкой, которую объявил Алексей [Навальный], он держит ситуацию, как я понимаю, под контролем», — заявил 8 апреля в эфире телеканала «Дождь» член СПЧ Андрей Бабушкин.

По его словам, Калашников был удивлен тем, что адвокаты оппозиционера не могут добиться ответов от управления ФСИН Владимирской области. Член СПЧ заявил, что на следующей неделе посетит осужденного в колонии. Он также предположил, что врача все-таки допустят к Навальному. «Наверное, это нарушение будет устранено в ходе моей поездки в эту колонию», — заверил Бабушкин.