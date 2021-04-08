Глава Роспотребнадзора: российские прививки от коронавируса будут действовать год

Иммунитет к коронавирусу будет держаться в течение года после вакцинации. При этом речь идёт обо всех трёх зарегистрированных российских препаратах — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Об этом в четверг, 8 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все производители говорят, что в течение года напряженный иммунитет, защищающий от вируса, будет держаться. Все три производителя российских вакцин об этом говорят совершенно точно», — отметила главный санитарный врач России в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам Поповой, все коронавирусные ограничения в России будут сняты, когда от коронавируса привьются 60% населения. Она также выразила надежду, что данного показателя получится достичь к осени, и призвала «прививаться сегодня».
Ранее в Минздраве заявляли, что иммунитет от коронавируса держится полгода.
В свою очередь, в «Векторе» подтвердили, что десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели коронавирусом. По мнению руководства центра, это связано с тем, что у них не сформировался иммунитет.