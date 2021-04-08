FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
77.77р92.33р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Глава Роспотребнадзора: российские прививки от коронавируса будут действовать год

Анна Попова сообщила о сроках иммунизации после вакцинации российскими препаратами

Иммунитет к коронавирусу будет держаться в течение года после вакцинации. При этом речь идёт обо всех трёх зарегистрированных российских препаратах — «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Об этом в четверг, 8 апреля, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все производители говорят, что в течение года напряженный иммунитет, защищающий от вируса, будет держаться. Все три производителя российских вакцин об этом говорят совершенно точно», — отметила главный санитарный врач России в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам Поповой, все коронавирусные ограничения в России будут сняты, когда от коронавируса привьются 60% населения. Она также выразила надежду, что данного показателя получится достичь к осени, и призвала «прививаться сегодня».

Ранее в Минздраве заявляли, что иммунитет от коронавируса держится полгода.

В свою очередь, в «Векторе» подтвердили, что десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели коронавирусом. По мнению руководства центра, это связано с тем, что у них не сформировался иммунитет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

chip1
Продолжительность действия вакцины Спутник V не менее 9 месяцев, об этом сообщил директор института им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Попова еще 3 месяца от себя гарантировала, так и написать на упаковке и все притенении к ней!)
260551481
Действовать от чего и для чего осталось за кадром...
rastaman
Они же врут в каждом слове.
И даже не согласовывают вранье друг с другом.
А потом удивляются - почему россияне не идут прививаться.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний