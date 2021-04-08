Следствие установило точную причину смерти школьника из Полюстрово. Родители настаивают на повторном вскрытии

Как сообщили «Фонтанке» в областном следственном комитете 8 апреля, 13-летний школьник скончался от переохлаждения. Специалисты заключили, что смерть наступила за 2 — 5 дней до того, как тело было найдено — то есть не позднее 1 апреля. Более точное время не установлено. В СК уточнили, что семье выдали разрешение на захоронение.



Однако у родных остались сомнения: они настаивают на проведении повторного вскрытия в присутствии стороннего эксперта, которого пригласили из Москвы. В беседе с «Фонтанкой» отец рассказал, что вопросы вызывают, например, ссадины и точечные следы на руках ребёнка, записка с просьбой о помощи, написанная как будто рукой сына. По словам мужчины, вырванный листок в клеточку нашли в соседнем жилом комплексе через пару дней после пропажи мальчика. Не даёт покоя родителям и то, что ребёнка без куртки и телефона нашли на участке, который перед этим уже якобы проверяли.

