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Следствие установило точную причину смерти школьника из Полюстрово. Родители настаивают на повторном вскрытии

Эксперты признали, что смерть пропавшего в Полюстрово мальчика не была насильственной

Экспертиза подтвердила первоначальную версию сотрудников правоохранительных органов о причине гибели мальчика из Красногвардейского района Петербурга, которого на пятый день поисков нашли в Мурино.

Как сообщили «Фонтанке» в областном следственном комитете 8 апреля, 13-летний школьник скончался от переохлаждения. Специалисты заключили, что смерть наступила за 2 — 5 дней до того, как тело было найдено — то есть не позднее 1 апреля. Более точное время не установлено. В СК уточнили, что семье выдали разрешение на захоронение.

Однако у родных остались сомнения: они настаивают на проведении повторного вскрытия в присутствии стороннего эксперта, которого пригласили из Москвы. В беседе с «Фонтанкой» отец рассказал, что вопросы вызывают, например, ссадины и точечные следы на руках ребёнка, записка с просьбой о помощи, написанная как будто рукой сына. По словам мужчины, вырванный листок в клеточку нашли в соседнем жилом комплексе через пару дней после пропажи мальчика. Не даёт покоя родителям и то, что ребёнка без куртки и телефона нашли на участке, который перед этим уже якобы проверяли.

«Разрешение на повторное вскрытие мы получили, но в моргах нам отказывают. Приехал эксперт, мы продолжаем искать больницу, где проведут процедуру. Похороны уже завтра, но, возможно, придётся откладывать», — говорят в семье.

Школьник пропал днём 29 марта в жилом квартале "Новая Охта". По словам родителей, сын отпросился погулять на пару часов. Ушёл в чёрной куртке с капюшоном, без денег, с телефоном. Его ждали к вечеру — семья готовилась праздновать день рождения старшего ребёнка, но мальчик так и не вернулся. 3 апреля его нашли мёртвым в лесополосе в Мурино. Тело было накрыто куском ковра, следов насильственной смерти не зафиксировали.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Много странностей в деле, но ментовском логика очевидна.
Нету дела - и расследовать не надо...
alexadmin
Самое время кому-нибудь взяться за лупу.
O-o!
Ну, это же заморочно, это же не женщин в живот пинать и уворачиваться от стаканчиков.. в таком деле, если раскручивать, наград- денег не будет, а люлей огрести можно.. поэтому ненасильственная
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