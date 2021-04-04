Погибшего школьника из Полюстрово нашли волонтеры. Тело было накрыто ковролином

Тело ребенка, которого пять дней искали в северных районах Петербурга, нашли среди деревьев. Родственникам сообщили не сразу.



Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, 13-летнего ребенка нашли в лесополосе в Мурино. Тело лежало в двух километрах от дома 7 по Лесной улице — между деревьев и накрытое куском ковра.

Обнаружили подростка волонтеры из «Лиза Алерт» около половины второго днем накануне. Около шести часов «Фонтанка» беседовала с отцом пропавшего мальчика, он еще не был в курсе.

Мальчик пропал 29 марта, отпросившись на прогулку перед празднованием дня рождения брата. Следов насильственной смерти на теле не нашли.