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Погибшего школьника из Полюстрово нашли волонтеры. Тело было накрыто ковролином

Пропавший в Полюстрово мальчик умер в муринском лесу

Тело ребенка, которого пять дней искали в северных районах Петербурга, нашли среди деревьев. Родственникам сообщили не сразу.

Как стало известно «Фонтанке» 4 апреля, 13-летнего ребенка нашли в лесополосе в Мурино. Тело лежало в двух километрах от дома 7 по Лесной улице — между деревьев и накрытое куском ковра.

Обнаружили подростка волонтеры из «Лиза Алерт» около половины второго днем накануне. Около шести часов «Фонтанка» беседовала с отцом пропавшего мальчика, он еще не был в курсе.

Мальчик пропал 29 марта, отпросившись на прогулку перед празднованием дня рождения брата. Следов насильственной смерти на теле не нашли.

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Комментарии (9)

265834519
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Мой номер кaрты: 5342 510 один 490 четыре 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.....
nuga
Ковролином накрыть мог только убийца
AEG
"...Тело было накрыто ковролином..."
"..Следов насильственной смерти на теле не нашли."

Накрылся ковролином и умер?
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