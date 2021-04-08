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Проблемный участок КАД в районе вантового моста сужают

На юго-востоке КАД Петербурга ограничивают движение для уборки

Весенняя уборка добавит сложностей на одном из самых загруженных участков кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 по 13 апреля на внутреннем кольце между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной, на участке с 51-го по 56-й километр, перекрывают одну полосу движения — четвёртую. На первой, второй и третьей полосах разрешённую скорость снижают до 50 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Причина ограничений — работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги. Их будут вести в круглосуточном режиме, в две смены. Генеральный подрядчик — АО ПО «РосДорСтрой».

Утром 8 апреля, в 07:45, движение на этом участке немного замедлено. Пробки же возникли на подъезде к Мурманскому шоссе, где тоже идёт уборка. Кроме того, дорога сужена между Токсовским шоссе и Шафировским проспектом.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (3)

Icie
А что мешает проводить работы только ночью?
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