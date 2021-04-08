Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8 по 13 апреля на внутреннем кольце между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной, на участке с 51-го по 56-й километр, перекрывают одну полосу движения — четвёртую. На первой, второй и третьей полосах разрешённую скорость снижают до 50 км/ч.

Причина ограничений — работы по уборке смёта в разделительной полосе дороги. Их будут вести в круглосуточном режиме, в две смены. Генеральный подрядчик — АО ПО «РосДорСтрой».

Утром 8 апреля, в 07:45, движение на этом участке немного замедлено. Пробки же возникли на подъезде к Мурманскому шоссе, где тоже идёт уборка. Кроме того, дорога сужена между Токсовским шоссе и Шафировским проспектом.