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Макаров: народ называет время губернаторства Матвиенко «золотым веком»

Спикер ЗакСа: с губернатором Валентиной Матвиенко Петербург пережил «золотой век»

Спикер Заксобрания Петербурга заявил, что народ называет «золотым веком» период, когда губернатором города была Валентина Матвиенко. Об этом депутат рассказал 7 апреля, поздравляя председателя Совета Федерации с днем рождения.

«Время, когда она была губернатором, народ до сих пор называет «золотым веком» в истории Санкт-Петербурга. Стратегическое мышление по ключевым вопросам социального развития, политики, экономики отличают эту великую женщину от других государственных деятелей. Она всегда нацелена на высочайший результат своей деятельности», — сказал Макаров.

Он восхитился «удивительной работоспособностью и энергией» именинницы и подчеркнул, что она — «человек, который ежедневно работает более 20 часов», «скроена» из «особого материала» и любое дело доводит до победы.

Ранее Вячеслав Макаров ужаснулся вслед за Матвиенко тексту певицы Манижа «Русская женщина», которая представит в этом году Россию на «Евровидении». «Фонтанка» рассматривала текст композиции с точки зрения совпадений с биографией спикера Совфеда.

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