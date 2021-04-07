Макаров: народ называет время губернаторства Матвиенко «золотым веком»

Спикер Заксобрания Петербурга заявил, что народ называет «золотым веком» период, когда губернатором города была Валентина Матвиенко. Об этом депутат рассказал 7 апреля, поздравляя председателя Совета Федерации с днем рождения.



«Время, когда она была губернатором, народ до сих пор называет «золотым веком» в истории Санкт-Петербурга. Стратегическое мышление по ключевым вопросам социального развития, политики, экономики отличают эту великую женщину от других государственных деятелей. Она всегда нацелена на высочайший результат своей деятельности», — сказал Макаров.

