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«Тихо-тихо перейти к буйному помешательству». Вячеслав Макаров раскритиковал текст песни Манижи

Спикер Закса Петербурга о тексте песни Манижи: «Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться»

Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что если вглядеться в текст песни певицы Манижи, с которой она выступит на Евровидении, можно перейти к тихому или буйному помешательству. Об этом депутат сообщил журналистам на брифинге в Мариинском дворце 7 апреля.

«Коллеги, абсолютно искренне вам хочу сказать: где шоу-бизнес, где Евровидение, а где полковник? Представляете? Для меня это совсем другая планета. Евровидение — со всеми атрибутами Евровидения. Тем более, этот шоу-бизнес. Это другая планета для меня. Что касается текста песни Манижи, вы сами-то текст этот читали? Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться и тихо-тихо перейти или к буйному, или к тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего не понял», — сказал Макаров.

После этого он рассказал, что 7 апреля день рождения «выдающейся женщины планеты Земля» — спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. По мнению спикера, для всей России и для человечества именинница является своего рода пассионарием.

Ранее Матвиенко назвала «каким-то бредом» текст песни Манижи «Русская женщина», с которой певица выступит на Евровидении как представительница России. После этого «Фонтанка» пригляделась к тексту композиции и нашла там совпадения с биографией спикера Совфеда.

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Комментарии (8)

261860121
И её провести по Невскому с пыльным мешком на голове!
blackcatwhitecat
Чт-то слишком много этого Макарова стало...
Cashmare
выдающаяся женщина планеты земля? и как у него язык не устает лизать до самой двенадцатиперстной кишки налево и направо, дышать-то хоть успевает?
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