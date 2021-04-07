«Тихо-тихо перейти к буйному помешательству». Вячеслав Макаров раскритиковал текст песни Манижи

Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что если вглядеться в текст песни певицы Манижи, с которой она выступит на Евровидении, можно перейти к тихому или буйному помешательству. Об этом депутат сообщил журналистам на брифинге в Мариинском дворце 7 апреля.



«Коллеги, абсолютно искренне вам хочу сказать: где шоу-бизнес, где Евровидение, а где полковник? Представляете? Для меня это совсем другая планета. Евровидение — со всеми атрибутами Евровидения. Тем более, этот шоу-бизнес. Это другая планета для меня. Что касается текста песни Манижи, вы сами-то текст этот читали? Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться и тихо-тихо перейти или к буйному, или к тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего не понял», — сказал Макаров.

