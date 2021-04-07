Адвокат опроверг «исчезновение» Навального из колонии

Посетивший росссийского оппозиционера в колонии адвокат заявил, что информация владимирского издания о переводе Навального не соответствует действительности.
«Это не так», — коротко 7 апреля Вадим Кобзев прокомментировал ситуацию «Открытым медиа».
Другой адвокат оппозиционера, Ольга Михайлова, ранее сообщила, что защитники сегодня посетят его в колонии.
Издание «ПроГород» настаивало, что Навального увезли «в неизвестном направлении». Источник сообщил журналистам, что его переводят «в одну из тюрем Владимира».