FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
76.38р90.18р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Адвокат опроверг «исчезновение» Навального из колонии

Адвокат Вадим Кобзев опроверг информацию СМИ о переводе Алексея Навального в другую колонию

Посетивший росссийского оппозиционера в колонии адвокат заявил, что информация владимирского издания о переводе Навального не соответствует действительности.

«Это не так», — коротко 7 апреля Вадим Кобзев прокомментировал ситуацию «Открытым медиа».

Другой адвокат оппозиционера, Ольга Михайлова, ранее сообщила, что защитники сегодня посетят его в колонии.

Издание «ПроГород» настаивало, что Навального увезли «в неизвестном направлении». Источник сообщил журналистам, что его переводят «в одну из тюрем Владимира».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

lamer
Как там надо говорить? "Домовой, домовой ...." Нашелся.
265050772
лжеЛеха I
Djnyana
Лёха нашёлся! ) Но ведь, это не точно он, ведь паспорта то нет на него..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний