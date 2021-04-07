«Чтобы не выкинуть ребёнка вместе с водой». Михаил Пиотровский назвал «непростым» вопрос создания музея на Охтинском мысе

«Как вы знаете, Эрмитаж хранит значительную часть вещей, найденных на Охтинском мысе, и имеет очень большой опыт музеефикации памятников. Вопрос очень непростой: надо найти решение, которое ничего не испортит, изучить вопрос создания музейного заповедника, — сказал Михаил Пиотровский на пресс-конференции 7 апреля. — Нам безумно нужен музей археологии в Петербурге», — добавил при этом он.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский высказался по поводу открытого письма археологического сообщества Петербурга в Минкульт и Смольный с требованием не застраивать Охтинский мыс, а создать там музей-заповедник. Обращение сотрудники музея подписали по своей инициативе. Эрмитаж, хотя пристально наблюдает за ситуацией, «пока не выразил свою позицию», отметил Пиотровский.

Директор Эрмитажа отметил, что вопрос требует детального обсуждения. Только такой подход поможет «не выкинуть ребёнка вместе с водой» и не попасть в ситуацию, когда активисты «получают хорошие отзывы от власти по поводу прекрасных вещей», но потом не могут договориться между собой.



Пиотровский добавил, что также важно создавать археологически привлекательный образ Эрмитажа и не забывать, что в городе есть ещё и Петропавловская крепость с её археологическим наследием.



Территория на Охтинском мысе находится в собственности «Газпром нефти», компания планирует возвести там деловой комплекс с общественным пространством и парком. Международный архитектурный конкурс на концепцию проекта выиграла японская компания Nikken Sekkei. Застройка не должна затронуть охраняемые зоны.



Проект создания музея-заповедника на Охтинском мысе ранее по собственной инициативе презентовала группа архитекторов и градозащитников. В конце 2020 года идею создать на участке исторический заповедник положительно оценил Владимир Путин и поручил проработать вопрос до мая 2021 года.

