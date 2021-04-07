Штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в КоАП, которые увеличивают размер штрафа за нарушения ПДД на железнодорожных переездах с 1 до 5 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в статью 12.10. Документ опубликован 7 апреля на сайте Госдумы.



Уточняется, что наказание будет применяться в том числе в случаях, когда водитель переезжает нерегулируемый железнодорожный переезд в момент приближения к нему «в пределах видимости» локомотива или дрезины. При этом повышенный штраф нельзя будет оплачивать с 50-процентной скидкой.