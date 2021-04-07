Штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах увеличили в пять раз

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в КоАП, которые увеличивают размер штрафа за нарушения ПДД на железнодорожных переездах с 1 до 5 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в статью 12.10. Документ опубликован 7 апреля на сайте Госдумы.
Уточняется, что наказание будет применяться в том числе в случаях, когда водитель переезжает нерегулируемый железнодорожный переезд в момент приближения к нему «в пределах видимости» локомотива или дрезины. При этом повышенный штраф нельзя будет оплачивать с 50-процентной скидкой.
Этим же законопроектом в КоАП впервые вводится санкция за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего 16-летнего возраста, в случае неоплаченного им проезда. Водителей будут штрафовать за это на 5 тысяч рублей, а контролёров — на 20–30 тыс. руб.
Напомним, что 7 марта в России вступил в силу новый закон, запрещающий перевозчикам высаживать из транспорта детей без билета.