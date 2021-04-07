Глава Центробанка призвала отказаться от административного регулирования цен

Нужно быстрее отказаться от административного ограничения цен, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Такое мнение она озвучила 7 апреля на форуме Московской биржи.
«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — цитирует ТАСС главу Центробанка.
Набиуллина не раз выступала против административного регулирования цен на продукты, отдавая предпочтение рыночным механизмам. По ее мнению, эффективно себя показали демпферы, используемые на рынке нефтепродуктов. «Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм», — добавила она.
В декабре 2020 года профильные министерства, ретейлеры и производители заключили соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло. Продукты временно перестали дорожать, но в то же время резко сократилось их производство. В конце марта договоренности по «заморозке» цен на сахар продлили до конца мая, а на подсолнечное масло — до октября. Правительство выделило участникам соглашений 9 млрд компенсации.
Кроме того, крупнейшие российские производители птицеводческой продукции договорились о сдерживании роста цен на мясо и яйца, но подорожание это не остановило.