Глава Центробанка призвала отказаться от административного регулирования цен

Нужно быстрее отказаться от административного ограничения цен, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Такое мнение она озвучила 7 апреля на форуме Московской биржи.



«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — цитирует ТАСС главу Центробанка.



Набиуллина не раз выступала против административного регулирования цен на продукты, отдавая предпочтение рыночным механизмам. По ее мнению, эффективно себя показали демпферы, используемые на рынке нефтепродуктов. «Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное — демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм», — добавила она.

