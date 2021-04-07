Ковид-сертификаты привязали к загранпаспорту. На будущее

Минцифры доработало процесс приспособления сертификатов к потенциальным поездкам за рубеж. «Госуслуги» все сделают автоматически.

Как сообщает 7 апреля пресс-служба министерства, теперь сертификат будет привязан к заграничному паспорту — если его данные есть в личном кабинете пользователя. Автоматическая транслитерация документа будет проходит по правилам МВД, то есть разногласий между сертификатом и паспортом быть не должно.

В министерстве добавили, что пока использование сертификатов с зарубежными коллегами не согласовано.