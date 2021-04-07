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Ковид-сертификаты привязали к загранпаспорту. На будущее

Сертификат вакцинированного через «Госуслуги» переведут на английский

Минцифры доработало процесс приспособления сертификатов к потенциальным поездкам за рубеж. «Госуслуги» все сделают автоматически.

Как сообщает 7 апреля пресс-служба министерства, теперь сертификат будет привязан к заграничному паспорту — если его данные есть в личном кабинете пользователя. Автоматическая транслитерация документа будет проходит по правилам МВД, то есть разногласий между сертификатом и паспортом быть не должно.

В министерстве добавили, что пока использование сертификатов с зарубежными коллегами не согласовано.

Ранее в тестовом режиме сертификаты на английском привязывались только к внутреннему паспорту.

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Комментарии (3)

Маэстро
Предлагаю ввести сертификаты об отсутствии туберкулёза, ВИЧ, гепатита, кори, холеры и т.д. и т.п..... Буду ездить с двумя чемоданами, в одном - вещи, в другом - сертификаты.
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