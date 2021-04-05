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Ковид-сертификаты с сайта госуслуг не получится использовать для поездок за рубеж

Подтверждение прививки от COVID-19 не сработает в других странах из-за привязки к паспорту РФ

Госуслуги формируют прошедшим вакцинацию от коронавируса россиянам сертификат на русском и английском языке, но для путешествий за границу он не подойдёт, поскольку привязан к внутреннему паспорту гражданина РФ.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — цитирует «Интерфакс» ответ службы поддержки портала.

При оформлении сертификата на английском языке тоже указываются данные только внутреннего паспорта, а не заграничного.

Из медорганизации данные о прививке отправляются в Минздрав, а оттуда — на госуслуги в виде письма или сообщения в личный кабинет. Потом предоставляется QR-код, который можно скачать в PDF. «Время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией, в которой была выполнена вакцинация. Обычно это занимает не более суток после прохождения финального этапа вакцинации», — сообщили в службе поддержки.

Несмотря на приближение летнего сезона, форму сертификата о российской прививке для путешествия за рубеж пока не утвердили. В Европе этот вопрос уже согласовали, однако ни одну российскую вакцину там пока не одобрили.

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Комментарии (10)

rastaman
Бесполезная хрень эта жижа.
Pilat
Так все еще интересней.
Никакая прививка не гарантирует что вы в данный момент не больны ковидом в бессимптомной форме.
А это значит, что прививка для путешествий в принципе не важна.
Важен свежий тест на ковид.
И судя по всему именно его будут требовать, да еще по прилету снова брать.
e1wings
Там все хуже: в сертификате сказано International Passport (то есть Загранпаспорт), а по факту вбит русский паспорт. Лучше бы вообще номер документа не указывали, так как в большинстве мест за рубежом ФИО и даты рождения достаточно.
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