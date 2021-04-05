Ковид-сертификаты с сайта госуслуг не получится использовать для поездок за рубеж

Госуслуги формируют прошедшим вакцинацию от коронавируса россиянам сертификат на русском и английском языке, но для путешествий за границу он не подойдёт, поскольку привязан к внутреннему паспорту гражданина РФ.
«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — цитирует «Интерфакс» ответ службы поддержки портала.
При оформлении сертификата на английском языке тоже указываются данные только внутреннего паспорта, а не заграничного.
Из медорганизации данные о прививке отправляются в Минздрав, а оттуда — на госуслуги в виде письма или сообщения в личный кабинет. Потом предоставляется QR-код, который можно скачать в PDF. «Время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией, в которой была выполнена вакцинация. Обычно это занимает не более суток после прохождения финального этапа вакцинации», — сообщили в службе поддержки.
Несмотря на приближение летнего сезона, форму сертификата о российской прививке для путешествия за рубеж пока не утвердили. В Европе этот вопрос уже согласовали, однако ни одну российскую вакцину там пока не одобрили.