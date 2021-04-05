Ковид-сертификаты с сайта госуслуг не получится использовать для поездок за рубеж

Госуслуги формируют прошедшим вакцинацию от коронавируса россиянам сертификат на русском и английском языке, но для путешествий за границу он не подойдёт, поскольку привязан к внутреннему паспорту гражданина РФ.

«В настоящее время сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории РФ», — цитирует «Интерфакс» ответ службы поддержки портала.

При оформлении сертификата на английском языке тоже указываются данные только внутреннего паспорта, а не заграничного.