Минсельхоз: Резкого роста отпускных цен на продукты не будет

Министерство сельского хозяйства считает ситуацию на продовольственном рынке стабильной.

«В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы», — цитирует 7 апреля заявление ведомства ТАСС.

Минсельхоз подчеркнул, что мониторинг цен осуществляется «на постоянной основе». Министерство заверило, что правительство приняло «ряд системных мер» для снижения волатильности цен. В ведомстве, в частности, обратили внимание на «новые механизмы поддержки», которые помогут снижению стоимости птицеводческой продукции в условиях гриппа птиц и подорожания себестоимости.