Минсельхоз: Резкого роста отпускных цен на продукты не будет

Министерство сельского хозяйства считает ситуацию на продовольственном рынке стабильной.
«В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы», — цитирует 7 апреля заявление ведомства ТАСС.
Минсельхоз подчеркнул, что мониторинг цен осуществляется «на постоянной основе». Министерство заверило, что правительство приняло «ряд системных мер» для снижения волатильности цен. В ведомстве, в частности, обратили внимание на «новые механизмы поддержки», которые помогут снижению стоимости птицеводческой продукции в условиях гриппа птиц и подорожания себестоимости.
«Традиционно активную ценовую динамику в текущий период сезона демонстрирует плодоовощная группа, при этом уже отмечается снижение цен на ряд овощей вследствие поступления новой продукции из парников», — заметил Минсельхоз.
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Продукты в России за год подорожали на 8,2 %.