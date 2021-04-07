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Минсельхоз: Резкого роста отпускных цен на продукты не будет

Минсельхоз не видит причин для повышения цен

Министерство сельского хозяйства считает ситуацию на продовольственном рынке стабильной.

«В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы», — цитирует 7 апреля заявление ведомства ТАСС.

Минсельхоз подчеркнул, что мониторинг цен осуществляется «на постоянной основе». Министерство заверило, что правительство приняло «ряд системных мер» для снижения волатильности цен. В ведомстве, в частности, обратили внимание на «новые механизмы поддержки», которые помогут снижению стоимости птицеводческой продукции в условиях гриппа птиц и подорожания себестоимости.

«Традиционно активную ценовую динамику в текущий период сезона демонстрирует плодоовощная группа, при этом уже отмечается снижение цен на ряд овощей вследствие поступления новой продукции из парников», — заметил Минсельхоз.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Продукты в России за год подорожали на 8,2 %.

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Комментарии (7)

hedgehog_
таки не будет роста или не будет резкого роста
или не будет роста на те продукты которые он там жрут
непонятно же
Tattiana
"Правительство России еще раз успокаивает граждан: Не существует причин для роста цен на продукты, цены растут просто так."
Cashmare
а можно узнать имя/фамилию того, чья цитата приведена? они же не хором заявляли. а потом, если цена вырастет, пусть ответит за своё враньё
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