Учеба, репетиции, знакомства. Чем петербуржцы занимаются в пробках

Утром — новости, вечером — почта Елена Пирожкова, коммерческий директор. Стаж вождения — 20 лет.

Привычный маршрут Елены: улица Кораблестроителей — набережная Фонтанки Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Екатерина Елизарова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«В будний день я провожу за рулем 2,5–3 часа. Утром еду из дома на работу: с Васильевского острова в центр — через две школы. В течение дня бывают выезды к клиентам в разные районы города. А вечером возвращаюсь с работы — через магазин — домой. Без пробок дорога занимала бы минут 20, а так получается около часа, особенно вечером. По утрам, пока поток стоит, я успеваю узнать, какие важные события произошли вчера и что попало в ленты. Часть новостей я читаю, часть — смотрю и слушаю в формате Youtube-видео.



В вечерних пробках разбираю письма, накопившиеся в электронной почте, и отвечаю на несрочные рабочие сообщения в мессенджерах. Как правило, не использую клавиатуру, а «набираю» текст голосом — для этого есть специальная функция. Иногда бывают смешные моменты. Я наговариваю сообщение, а голосовой помощник в Картах мне подсказывает: «Через 200 метров поверните налево» — и эта фраза попадает в текст.

Чтобы успеть в пути сделать что-то полезное, я обычно не трачу время на выстраивание маршрута. Вместо этого прислушиваюсь к Яндекс.Картам: я им доверяю. Бывают редкие исключения. Например, я знаю, где в моем районе можно проехать двором, а Карты — нет. Но в остальных случаях следую их подсказкам.

Строю маршрут в Яндекс.Картах даже в тех случаях, когда хорошо знаю дорогу и меня не нужно «везти». Потому что Карты будут напоминать мне о скоростном режиме, предупреждать о камерах, об авариях, которые лучше объехать. Честно сказать, я уже отвыкла смотреть на спидометр — на экране смартфона все намного понятнее: видно и ограничение, и скорость, с которой ты едешь. Получается, что прибор автомобиля не нужен».



Какие полезные функции Яндекс.Карт выручают наших героев на дороге? Читайте далее.

Меню рождается на ходу Александр Михеев, шеф-повар. Стаж вождения — 43 года.

Привычный маршрут Александра: проспект Маршала Блюхера — улица Зодчего Росси Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Екатерина Елизарова Поделиться Поделиться







«Город знаю хорошо, и Картами пользуюсь только для того, чтобы посмотреть, где меньше пробок. Например, от дома до работы (Маршала Блюхера — Зодчего Росси) есть, по крайней мере, четыре пути. Среди них, как и у любого автомобилиста, у меня есть любимые, но иногда в процессе движения происходит авария, и приходится менять маршрут. Я — шеф-повар в одной из компаний города. Безусловно, когда еду на работу, то думаю о сегодняшнем меню. Тем более, если попал в пробку, время на приготовление обеда уменьшается на глазах. И нужно быстренько что-то сделать: вкусно, много, необычно — чтобы удивить и обрадовать сотрудников.

Когда планы на день продуманы, можно послушать деловые новости, поучить английский (у меня в машине лежит 6 дисков с уроками). Или … спеть. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Слова из песни моего любимого Олега Митяева очень подходят к ситуации пробки, не правда ли? Это так забавно, что даже меньше сердишься на вечные заторы».



Как использовать время в пробках для творчества? Рассказывают петербуржцы.

Офис на колесах Сабина Данилова, исполнительный директор агентства недвижимости. Стаж вождения — 25 лет.

Привычный маршрут Сабины: Среднерогатская улица — набережная Обводного канала Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Екатерина Елизарова Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Моя работа связана с постоянными разъездами. Не менее 4–5 часов в день нахожусь в дороге: провожу показы, заключаю сделки и т.д. Недавно сделала 120 километров только за понедельник: пришлось дважды съездить на Парнас, где у моего клиента сдается квартира, и вернуться обратно в центр.

В пробках никогда не скучаю. У меня в машине второе рабочее место: есть громкая связь, при помощи которой я всегда веду переговоры, назначаю встречи, даю указания подчиненным. Компьютера разве что нет под рукой, но его отсутствие с лихвой восполняют мессенджеры. Прошу партнеров и клиентов скинуть в чат информацию и просматриваю ее в удобный момент. Так что в большинстве случаев даже не важно, в офисе я или в дороге.

Еще я в пути… учу роли. Вместе с другими волонтерами благотворительного фонда участвую в детских спектаклях, к которым готовлюсь как раз в машине. Записываю на аудио свой текст и слушаю, пока еду. Именно так, например, я учила «Кота в сапогах», где мы поем и танцуем. Представляю лица тех, кто слышал из моей машины: «Мяу, мяу, мяу, тебя я вспоминаю!»



И знакомиться в пробках могу. Однажды мне было очень худо в пути, а в машине оказалась бутылка воды. Но ее было не открыть никак. Говорю рядом сидящей подруге: «Попроси мужчину из соседнего ряда!» Но та застеснялась. В результате я открыла окно, познакомилась с водителем, и он открыл мне эту бутылку. Так что надо больше общаться! Даже в пробках». Дорога стоит — ремонт идет Юлий Чарковский, генеральный директор автосервиса. Стаж вождения — 10 лет.

Привычный маршрут Юлия: проспект Королева — улица Сизова — улица Полевая Сабировская Фото: Юлий Чарковский

Фото: Екатерина Елизарова Поделиться Поделиться







«За рулём я ежедневно провожу по 12 часов: работа, спорт и т.д.

Когда планирую маршрут, смотрю не только на те варианты, где меньше пробок, но и на те, где есть красивые виды по пути. Все-таки в Петербурге живем! Но, конечно, в мегаполисе без затруднений на дорогах не обойтись, особенно там, где стыкуются самые загруженные улицы города.

В заторах приходится стоять от 60 минут до нескольких часов ежедневно. Но это время я уже научился проводить с пользой. Например, могу поискать необходимые для ремонта запчасти, интересующий клиентов автомобиль или другую полезную информацию. Или же взять смартфон и сделать потрясающие фотографии нашего города: петербургское небо прекрасно даже без всяких фильтров Instagram.У меня уже целая коллекция таких снимков, которые впору назвать «Путевые зарисовки автомобилиста».



Как успевать везде вовремя? Отвечу просто: знать свой город и объездные дороги, где меньше пробок».

… Наши герои научились использовать каждую минуту в пути с пользой. Остальное доверили Яндекс.Картам, в которых с недавних пор доступны функции полноценной навигации. Попробуйте и вы!

Чей способ времяпровождения в пробках вы бы взяли на вооружение? Елены Александра Сабины Юлия