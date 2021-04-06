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Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике в деле о ранении мальчика на детской площадке в Кингисеппе

По поручению главы СКР к делу о травмировании мальчика в Кингисеппе привлекут эксперта по баллистике

Председатель Следственного комитета России в рамках оперативного совещания, состоявшегося 6 апреля, обратил внимание на травмирование 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппском районе Ленобласти, дав отдельное поручение по этой резонансной истории. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

«Александр Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике для установления места, откуда был произведён выстрел, и последующего установления лица, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Как ранее писала «Фонтанка», в минувшие выходные во время прогулки на детской площадке «Каравелла» в Кингисеппе 10-летний мальчик почувствовал боль в шее. С огнестрельным ранением его экстренно доставили в одну из местных больниц. После этого пострадавшего на вертолёте госпитализировали в Петербурге, где провели операцию по извлечению пули. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Врачи дают оптимистичный прогноз на его восстановление.

Извлечённый предмет направят на баллистическую экспертизу. По информации «Фонтанки», с виду он похож на пулю так называемой мелкашки — малокалиберного нарезного оружия. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Покушение на убийство».

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Комментарии (9)

Владислав М
Почему этот Бастрыкин выполняет не свои обязанности? Если он глава СК, то должен заниматься своими прямыми обязанностями - руководить Комитетом, а не лезть в работу рядовых следователей. Или без его ЦУ у него следователи не знают, какие им экспертизы проводить?
altnec
Чё этот патриот самого себя скажет? да,ладно. Только за самого себя и скажет. Не, ну не такой же он аще.
Сергий Радонежский душой и духом посвятил Дмитрия (Донского).
А какие-то кириллы с амбициями ищут себе очередного праведника для распятия.
Эт, факт. Церковь, конечно, негодует, но соглашается. Отталкивается от Мефодия. А кирилл-то кто?
А, вы про какую церковь подумали?
265089625
Не помню в Уголовно-процессуальном кодексе такой нормы, которая позволяет Бастрыкину давать указания следователю.
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