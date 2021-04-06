Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике в деле о ранении мальчика на детской площадке в Кингисеппе

Председатель Следственного комитета России в рамках оперативного совещания, состоявшегося 6 апреля, обратил внимание на травмирование 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппском районе Ленобласти, дав отдельное поручение по этой резонансной истории. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.



«Александр Бастрыкин поручил привлечь эксперта по баллистике для установления места, откуда был произведён выстрел, и последующего установления лица, причастного к совершению преступления», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

