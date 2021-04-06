Состояние 10-летнего мальчика, поймавшего шальную пулю в Кингисеппе, после операции оценивается как средней тяжести

Как сообщили «Фонтанке» в стационаре 6 апреля, пациент находится на отделении травматологии и нейрохирургии. Он в сознании, и прогноз на его восстановление позитивный. Оно, по предварительным оценкам, займет пару недель.



Мальчик попал в больницу после прогулки на детской площадке 4 апреля. В какой-то момент он просто почувствовал боль в шее. Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовные дела по статьям «хулиганство» и «покушение на жизнь малолетнего». 5 апреля мальчика перевезли в Петербург, где ему сделали операцию по извлечению пули из шеи. Предмет направят на баллистическую экспертизу. По информации «Фонтанки», с виду он похож на пулю так называемой мелкашки — малокалиберного нарезного оружия.

