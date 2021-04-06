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Состояние 10-летнего мальчика, поймавшего шальную пулю в Кингисеппе, после операции оценивается как средней тяжести

Врачи обещают быстрое восстановление 10-летнему мальчику, раненному в Кингисеппе

Врачи Ленобластной клинической детской больницы, куда накануне вертолетом доставили 10-летнего подростка с огнестрельным ранением в шею, оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщили «Фонтанке» в стационаре 6 апреля, пациент находится на отделении травматологии и нейрохирургии. Он в сознании, и прогноз на его восстановление позитивный. Оно, по предварительным оценкам, займет пару недель.

Мальчик попал в больницу после прогулки на детской площадке 4 апреля. В какой-то момент он просто почувствовал боль в шее. Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовные дела по статьям «хулиганство» и «покушение на жизнь малолетнего». 5 апреля мальчика перевезли в Петербург, где ему сделали операцию по извлечению пули из шеи. Предмет направят на баллистическую экспертизу. По информации «Фонтанки», с виду он похож на пулю так называемой мелкашки — малокалиберного нарезного оружия.

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Комментарии (3)

265089625
С нетерпением ожидаю новости о раскрытии. Понимаю, что это не столь опасно, как бросок в "космонавта" пластиковым стаканчиком, и бригаду из 18-ти следователей СКР вряд ли направят в Кингисепп. Но всё таки поискать злодея необходимо.
walker_5e4cd299a1c68
Ребенку здоровья и скорейшего выздоровления, но может кто нибудь типа господина Никольского просветит меня глупого (без сарказма), разве ранение из мелкашки считается огнестрельным? Спасибо.
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