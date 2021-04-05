Ребёнка, раненного на детской площадке в Кингисеппе, везут вертолётом в Петербург. «Фонтанка» выяснила, в каком стационаре его ждут

Как стало известно «Фонтанке», подростка ждут врачи Ленобластной детской клинической больницы, которая расположена на улице Комсомола в Петербурге.
Как писало наше издание, бригада скорой помощи забрала ребенка вечером 4 апреля от детской площадки «Каравелла» на улице Октябрьской в Кингисеппе. Ребенок гулял с друзьями, когда почувствовал боль в шее. Врачи местной больницы обнаружили в теле ребенка «инородное тело» — пулю или пульку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелка ищут.