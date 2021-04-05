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Ребёнка, раненного на детской площадке в Кингисеппе, везут вертолётом в Петербург. «Фонтанка» выяснила, в каком стационаре его ждут

Врачи в Петербурге ждут раненного в области 10-летнего мальчика

Вертолетом переправляют в Петербург из больницы в Кингисеппе 10-летнего мальчика, раненного накануне вечером на детской площадке.

Как стало известно «Фонтанке», подростка ждут врачи Ленобластной детской клинической больницы, которая расположена на улице Комсомола в Петербурге.

Как писало наше издание, бригада скорой помощи забрала ребенка вечером 4 апреля от детской площадки «Каравелла» на улице Октябрьской в Кингисеппе. Ребенок гулял с друзьями, когда почувствовал боль в шее. Врачи местной больницы обнаружили в теле ребенка «инородное тело» — пулю или пульку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелка ищут.

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Комментарии (8)

nuga
В Кингисепе всё так плохо с врачами хирургами,что ребёнка тащат в Питер? А если война,куда всех раненных повезут? Позорище,операцию на месте некому делать.
anti hype
очень бы хотелось чтобы стрелка нашли и изолировали лет на 20
Vikilein
А почему по статье "Хулиганство"? Это же явное "Покушение на убийство ребёнка".
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