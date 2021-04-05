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В Ленобласти ребёнок поймал пулю на детской площадке

10-летний мальчик из Кингисеппа попал в больницу с ранением шеи

По факту ранения ребёнка в Кингисеппском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Мальчик поймал пулю, гуляя на детской площадке.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, накануне вечером в полицию из районной больницы поступило сообщение о 10-летнем школьнике, которого бригада скорой помощи забрала от детской площадки «Каравелла» на улице Октябрьской в Кингисеппе.

В шее мальчика врачи нашли «инородное тело» — пулю или пульку. Пострадавшего оставили в стационаре. Как рассказал сам школьник, около пяти часов он во время прогулки почувствовал боль в шее.

Региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело. Стрелка ищут.

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Комментарии (11)

264591241
Какую пулю? От пневматики? От нарезного оружия? Пистолета?
Фонтанка разочаровывает.
Gorodskoy88
Ребенок поймал пулю - какое дурновкусие. Стыдно читать.
Noisymouse
Ф., что ж вы в бульварщину окончательно скатываетесь?(( "Поймал пулю", ну, фу же...
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