В Ленобласти ребёнок поймал пулю на детской площадке

Мальчик поймал пулю, гуляя на детской площадке.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, накануне вечером в полицию из районной больницы поступило сообщение о 10-летнем школьнике, которого бригада скорой помощи забрала от детской площадки «Каравелла» на улице Октябрьской в Кингисеппе.

В шее мальчика врачи нашли «инородное тело» — пулю или пульку. Пострадавшего оставили в стационаре. Как рассказал сам школьник, около пяти часов он во время прогулки почувствовал боль в шее.

Региональное ГУ МВД возбудило уголовное дело. Стрелка ищут.