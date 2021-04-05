СК установит, кто и из чего стрелял по детям в Кингисеппе

Кингисеппские следователи заявили, что ищут стрелявшего на детской площадке «Каравелла». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения лица, причастного к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Пока же в деле, возбужденном по статье о хулиганстве с применением оружия, много неизвестных. Непонятно, кто стрелял и из чего. Но известно, что стрельба велась прицельно — по игравшим на Октябрьской улице детям. Не повезло 10-летнему мальчику. Во время прогулки он почувствовал сильную боль в шее. С места происшествия он был доставлен в больницу с инородным телом, которое извлекут врачи.