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СК установит, кто и из чего стрелял по детям в Кингисеппе

Неизвестный стрелял по школьникам на детской площадке в Ленобласти

Кингисеппские следователи заявили, что ищут стрелявшего на детской площадке «Каравелла». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и местонахождения лица, причастного к совершению преступления, а также всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Пока же в деле, возбужденном по статье о хулиганстве с применением оружия, много неизвестных. Непонятно, кто стрелял и из чего. Но известно, что стрельба велась прицельно — по игравшим на Октябрьской улице детям. Не повезло 10-летнему мальчику. Во время прогулки он почувствовал сильную боль в шее. С места происшествия он был доставлен в больницу с инородным телом, которое извлекут врачи.

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Комментарии (3)

ash364
Там домов не много...
265040381
По пульке не понятно что ли было ? Явно пневматика , в других случаях был бы труп. Возможно даже случайное попадание , а это административка максимум за стрельбу в неположеном месте если ствол сильнее 3,5 дж .
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