После обысков в петербургском офисе «дочки» РЖД возбуждено уголовное дело о мошенничестве. СК насторожил субподрядчик

Как сообщает 6 апреля Северо-Западная транспортная прокуратура, проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров выявила нарушения в подразделениях ОАО «РЖД».
«Установлено, что в 2015 году между ОАО «РЖД» и филиалом «РЖДстрой» (Строительно-монтажный трест № 1) заключены договоры генерального подряда на строительство второго главного пути с электрификацией участка Выборг — Пихтовая и реконструкцию станции Ермилово в Ленинградской области, — говорится в сообщении. — Сумма контрактов составила более 4,5 млрд рублей. Часть работ осуществлялась ООО «Сфера-Строй». Должностные лица этой организации за якобы выполненные работы производили расчеты с «фирмами-однодневками». Всего было похищено более 62 млн рублей».
По материалам проверки Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Ранее «Фонтанка» сообщила об обысках в офисе петербургского филиала «РЖДстрой», а также о контрактах, с которыми они связаны. Это крупное дочернее предприятие «РЖД», которое принимало участие в том числе в реконструкции железнодорожных путей для «Сапсана», строительстве олимпийских объектов, реставрации Ленинградского вокзала и реконструкции вокзала в Киришах.