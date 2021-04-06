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После обысков в петербургском офисе «дочки» РЖД возбуждено уголовное дело о мошенничестве. СК насторожил субподрядчик

Следственный комитет возбудил уголовное дело о крупном мошенничестве на стройках РЖД в Ленобласти

По материалам проверки транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело. Перед этим следователи пришли в офис петербургского филиала «РЖДСтрой».

Как сообщает 6 апреля Северо-Западная транспортная прокуратура, проверка соблюдения законодательства в сфере закупок товаров выявила нарушения в подразделениях ОАО «РЖД».

«Установлено, что в 2015 году между ОАО «РЖД» и филиалом «РЖДстрой» (Строительно-монтажный трест № 1) заключены договоры генерального подряда на строительство второго главного пути с электрификацией участка Выборг — Пихтовая и реконструкцию станции Ермилово в Ленинградской области, — говорится в сообщении. — Сумма контрактов составила более 4,5 млрд рублей. Часть работ осуществлялась ООО «Сфера-Строй». Должностные лица этой организации за якобы выполненные работы производили расчеты с «фирмами-однодневками». Всего было похищено более 62 млн рублей».

По материалам проверки Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее «Фонтанка» сообщила об обысках в офисе петербургского филиала «РЖДстрой», а также о контрактах, с которыми они связаны. Это крупное дочернее предприятие «РЖД», которое принимало участие в том числе в реконструкции железнодорожных путей для «Сапсана», строительстве олимпийских объектов, реставрации Ленинградского вокзала и реконструкции вокзала в Киришах.

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Комментарии (3)

f0ntan
А никого не удивило, что строительство второй ветки БАМа отдали военным? Что, у РЖД нет своих РЖДСтроев? Или военными строительство обойдется дешевле? И военные также строили ж/д вокруг Украины
Mash
Упаси господь от обогащения бедных, и богатых от разорения…
Immortalshadow
Лет восемь назад о жадности РЖД ходила байка: ищи на тендер 40% наликом, потом допиками 80% от сметы отобьёшь...
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